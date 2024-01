Baldur's Gate 3: Achtung, wenn ihr ein bestimmtes Item ausrüstet, werdet ihr arm

Ein bestimmter Morgenstern im Spiel kann euch arm wie eine Kirchenmaus machen.

Baldur's Gate 3 steckt auch Monate nach Release noch immer voller einzigartiger Geschichten, die Fans dem Rest der Community erzählen. Eine solche ist Gegenstand dieser Meldung und sie dient zugleich als Warnung an euch: Denn ein bestimmtes Item kann euch euer ganzes Gold nehmen, ohne dass ihr es sofort merkt.

So erging es dem Reddit-User Fatal-Funnel, der in einem Thread berichtet, wie er fast 6.000 Gold verloren und nur durch das Laden eines früheren Spielstands wiedererlangt hat.

Wo ist das ganze Gold hin?

Wie Fatal-Funnel erzählt, befand er sich in Akt 2 kurz vor dem Kampf gegen Yurgir. Bei der Durchsicht seines Inventars wurde ihm plötzlich bewusst, dass sein mühsam angehäuftes Gold spurlos verschwunden war.

Drei Stunden lang durchforstete er Spielwelt und Containter nach seinen Moneten - vergeblich. Anschließend zäumte er das Pferd von hinten auf und begann damit, ältere Spielstände zu laden, bis sich sein Gold wieder oder besser gesagt immer noch in seinem Inventar befand. So kam er der Ursache langsam auf die Schliche: Irgendwas musste während der Proben der Shar passiert sein.

Die böse Schattenherz war Schuld

Die Ursache ist letzten Endes typisch für Baldur's Gate 3: Fatal-Funnel fand heraus, dass Schattenherz einen bestimmten Morgenstern namens Twist of Fortune (auf Deutsch: Wendung des Schicksals ) als Waffe trug. Der darauf liegende Effekt Blood Money sorgt nämlich dafür, dass pro 300 Gold im Inventar zusätzliche 3 Stichschaden verursacht werden.

Eigentlich ein praktischer Effekt für schwere Bossgegner. Blöd nur, dass es die Shar-Probe Dieselbe gibt, in der ihr gegen eine böse Kopie eurer Gruppe kämpfen müsst. Ihr ahnt, was passiert ist: Die böse Schattenherz von Fatal-Funnel bediente sich offenbar beim Angriff freimütig am Goldvorrat im Inventar, bis alles aufgebraucht war.

Ausgerechnet Schattenherz hat den Reddit-User um sein Gold gebracht.

Wenn ihr also im Besitz des Morgensterns Twist of Fortune seid: Vergewissert euch, dass ihr eine andere Waffe ausrüstet, bevor ihr die Dieselbe-Prüfung in Akt 2 antretet!

Habt ihr ähnliche Geschichten aus euren Spielerlebnissen in Baldur's Gate 3 zu berichten? Oder ist euch am Ende sogar das Gleiche passiert wie dem Reddit-User? Besitzt ihr den Morgenstern Twist of Fortune und wenn ja, findet ihr seinen nicht gerade günstigen Effekt praktisch? Schreibt uns eure Gedanken zu dem Thema gerne in die Kommentare!