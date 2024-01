»Alle haben geweint« - Fan-Brief löst bewegenden Moment bei den Machern von Baldur's Gate 3 aus

Baldur's Gate 3 hat viele von uns emotional tief berührt. Aber ein Fan hat eine ganz besonders liebevolle Verbindung zum besten Rollenspiel des Jahres 2023: Entwicklerstudio Larian hat einen NPC eingebaut, der seinen an Alzheimer erkrankten Vater würdigt.

Spielautorin Rachel Quirke (hat unter anderem Bardin Alfira geschrieben) hat auf X, früher Twitter, geteilt, wie das Studio auf einen Dankesbrief des Fans reagiert hat.

So fing alles an: 2020 schrieb User Solfalia im Larian-Forum eine Nachricht und bedankte sich für den umfangreichen Early Access von Baldur’s Gate 3, der damals frisch erschienen war. Darin heißt es:

Ich bin begeisterter Gamer. Mein Vater hat mich schon in jungen Jahren für Spiele begeistert, und wir haben so viele Stunden Baldur's Gate 2 zusammen gespielt. Seit der Ankündigung von BG3 haben wir uns darauf gefreut, gemeinsam zu spielen, alte Erinnerungen an gemeinsame Rollenspiele wieder aufleben zu lassen und uns in ein neues Abenteuer zu stürzen (…).

Leider wurde bei ihm vor kurzem Alzheimer diagnostiziert, und ich bin mir nicht sicher, ob er in der Lage sein wird, das komplette Spiel mit mir zu spielen, wenn es herauskommt. Das hat mir Sorgen gemacht, denn er hat sich wirklich darauf gefreut.

Und dann veröffentlicht ihr diesen Early Access. Kein Spiel mit unzähligen Bugs oder ein Skelett eines Spiels, sondern ein kompletter Akt 1, mit einer begrenzten Anzahl, aber gut durchdachten Klassen und einer guten, langen Storyline.

Dieser frühe Zugang bedeutet, dass ich dieses Weihnachten ein letztes Mal mit ihm auf ein Abenteuer gehen kann, und ich weiß, dass er es genießen wird. Die Tatsache, dass die großen Bösewichte Gedankenschinder sind, ist nur das Sahnehäubchen auf dem Kuchen.