Baldur's Gate 3: Ihr könnt den gut versteckten Nachfahren eines alten Bekannten in eure Gruppe holen

Der Sohn von Xan versteckt sich in Baldur's Gate 3.

Wir sind alle dem Untergang geweiht! Der Ansicht war in den ursprünglichen Baldur's-Gate-Teilen vor allem ein pessimistischer Begleiter namens Xan. In Baldur's Gate 3 kommt der Elf mit der getrübten Laune leider nicht vor, dafür aber wohl dessen Sohn. Auch, wenn man ihn sehr leicht übersehen kann.

Xans Sohn in die Gruppe holen

Wie einem aufmerksamen User auf Reddit aufgefallen ist, versteckt sich der Sohn des Xan zwischen den Mietlingen, die ihr bei Lazarus im Lager anheuern könnt. Dabei handelt es sich um Begleiter-Charaktere, die ihr gegen ein wenig Gold in eure Gruppe holen könnt.

Diese Begleiter haben zwar keine eigene Quest oder gar Gesprächsoptionen, können dafür jede Klasse belegen und besitzen durchaus eine kleine Vorgeschichte. In der Mietlingauswahl findet ihr einen Hochelfen-Kleriker namens Zenith Feur'sel.

Bei diesem unscheinbaren Kleriker handelt es sich wohl um den Sohn eines bewährten Helden.

In der Beschreibung ist von zwei Dingen die Rede, die aufdecken, dass es sich um Xans Sohn handelt:

Er war ein evereskanischer Graumantel.

Sein Vater hat davon gesprochen, er sei dem Untergang geweiht.

Auch Xan gehörte einst zu den evereskanischen Graumänteln und viel wichtiger, Xans bekanntester Ausruf war stets: Wir sind alle dem Untergang geweiht! Dass Zenith auch noch als optimistisch bezeichnet wird, scheint ebenfalls eine unterhaltsame Anspielung auf den stets pessimistischen Vater zu sein. Selbst Zeniths Frisur erinnert ein wenig an die von Xan.

Wenn ihr wollt, dass Zenith ganz und gar in die Fußstampfen des Vaters tritt, müsst ihr aber seine Klasse wechseln. Dieser war seinerzeit nämlich ein Magier.

Was haltet ihr von diesem amüsanten kleinen Easter Egg? Habt ihr die Anspielung auf den guten alten Xan selbst entdeckt, oder war euch diese Information neu? Habt ihr Zenith vielleicht sogar in eure Gruppe geholt? Wie bewährt sich der Elf bei euch? Was habt ihr noch alles an Anspielungen auf die Vorgänger entdeckt? Schreibt es in die Kommentare!