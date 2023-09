Baldur's Gate 3: Sorry. eure sexhungrigen Begleiter waren ein Bug und kein Feature

Gale war bisher sehr schnell bereit, den, äh, Hut zu lüften. Doch das war ein Bug.

Kamen euch die Begleiter in Baldur's Gate 3 etwas zu aufdringlich vor? Wollten euch die Gefährten teilweise schon nach dem zweiten Gespräch ihre schicke Unterwäsche präsentieren? Tja, wenn ihr gedacht habt, euer Charakter wäre einfach der heißeste Hund an der Schwertküste, müssen wir euch jetzt enttäuschen: Das war ein Bug.

Bug macht Begleiter aufdringlicher als geplant

Ganz besonders Gale ist in der Fan-Community als ... leicht zu begeisternder Begleiter bekannt. Dabei sollte sich der Magier eigentlich viel länger fein zurückhalten. Aber auch andere Charaktere haben sich in der Launch-Version viel sexhungriger verhalten, als Larian eigentlich gewollt hat.

Studio-Chef Swen Vincke bestätigte im Interview mit The Gamer, dass es sich dabei um einen Bug handelte. Der setzte die Zuneigungsschwellen herunter, ab denen eure Begleiter euch anflirten.

Das war ein Bug. Die Zustimmungsschwellen waren zu niedrig, als wir veröffentlicht haben. Deswegen waren sie anfangs so lüstern. Das war so nicht geplant. Wir haben ein paar bereits gefixt, an den anderen arbeiten wir. [...] Vielen Leuten hat das gefallen. Aber es war zu schnell. Wir wollen simulieren, wie echte Beziehungen funktionieren. Und es wäre ziemlich problematisch, sich im echten Leben so zu verhalten.

In den kommenden Updates steckt also sicherlich Abkühlung für einige eurer Gefährten. Wenn es beim zweiten Durchgang länger dauert mit einer Romanze, liegt es jedenfalls nicht an eurem Charakter - höchstwahrscheinlich.

Kommentar der Redaktion Steffi Schlottag

@ThePumpkini Erst vor ein paar Tagen tippte ich meine augenzwinkernde Kolumne zu Baldur's Gate 3 zusammen: »Warum will niemand mit mir schlafen?«. Darin wunderte ich mich, warum denn alle über ihre unheimlich rattigen Begleiter redeten, während meine Gefährten meine Druidin absolut unromantisch behandelten. Nicht mal Gale hat es bei ihr ernsthaft versucht, verdammt nochmal! Jetzt erfahre ich, dass nicht mal dieser Bug in ihnen warme Gefühle für meine Figur auslösen konnte, obwohl ich direkt zum Release gespielt habe - ja sogar noch davor. Well played, Baldur's Gate 3. Nach dem Roast gehe ich jetzt erstmal schaukeln. Allein.

Ist euch aufgefallen, dass eure werten Begleiter sich beim zweiten Durchgang eher zurückhalten? Oder wollen sie genauso schnell anbandeln wie zuvor? Hat euch das Tempo der Romanzen bisher gefallen oder ging euch das zu schnell? Schreibt uns eure persönliche Einschätzung doch gern gleich unten in die Kommentare!