Baldur's Gate 3: Die Geschichte eures niedlichsten Begleiters ist noch trauriger als ihr vielleicht denkt

Das Eulenbärjunges aus Baldur's Gate 3 hat es wirklich nicht leicht im Leben.

Mit seinen großen Kulleraugen bringt das Eulenbärjunge aus Baldur's Gate 3 sogar den härtesten Drow-Assassinen zum Schmelzen. Doch euer tierischer Begleiter musste in seinen jungen Jahren schon einiges mitmachen. Kleine Spoilerwarnung für den ersten Akt und die Geschichte rund um die Eulenbären.

The Circle of Life

In einem Reddit-Post offenbarte kürzlich ein Spieler ein neues Detail zur Geschichte des Eulenbärjungen. In einem Dialog mit dem Tier könnt ihr erfahren, dass es einen Bruder hatte.

Die Betonung liegt hier auf »hatte«, denn die Mutter hat das Geschwisterchen offenbar gegessen. Über den Zauber oder die Fähigkeit »Mit Tieren sprechen« könnt ihr, wenn das Junge in eurem Lager ist und euch vertraut, folgenden Dialog führen:

Eulenbärjunges: »Mag es hier. Warmes Feuer, Kratzer erinnert mich an großen Bruder.« Spieler: »Warte - hast du gesagt, du hast einen Bruder?« Eulenbärjunges: »Hatte. Mutter hat ihn gegessen.«

Euer niedlicher Begleiter wurde also nicht nur durch die Goblins oder euch (ihr herzlosen Monster) zur Waise, sondern verlor auch den großen Bruder an den Appetit der eigenen Mutter.

Der Kreislauf des Lebens kann so grausam sein. Doch auch das Junge steht dem in nichts nach. Wenn ihr die Mutter im Nest tötet, frisst das Junge kurz darauf einfach die Mama.

Glaubt ihr nicht? Wir haben da ein Beweisvideo:

Ihr wollt auch ein Eulenbärjunges?

In Akt 1 könnt ihr in einer Höhle auf ein Eulenbär-Weibchen und ihr Junges treffen. Die Begegnung kann unterschiedlich ausgehen. Sie stirbt entweder durch eure Hand oder hinterher durch die Goblins.

Wenn das Junge eure erste Begegnung überlebt, findet ihr es später im Goblinlager wieder und könnt es in euer eigenes Lager locken. Wie ihr das Eulenbärjunge zu eurem Begleiter macht, könnt ihr in unserem Guide nachlesen.

Die tierischen Begleiter in Baldur's Gate 3 finden auf sehr dramatische Weise in euer Lager. Die Geschichte von Hund Kratzer beginnt auch mit dem Tod des früheren Herrchens. Habt ihr eure Haustiere immer im Lager gelassen und sie nur dort ab und zu gestreichelt oder sie mit auf eure Reisen und auch in die Kämpfe genommen? Schreibt es uns gerne in die Kommentare.