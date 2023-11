Zu Baldur's Gate 3 gibt's Speedruns nur zum Thema Liebe, doch Patch 4 macht es jetzt deutlich schwerer

Sex-Speedrunner sind erschüttert: Lae’zel spielt nun Hard-To-Get.

Larians neuestes Update zu Baldur’s Gate 3 bietet seinen Spielern eigentlich über tausend Verbesserungen, eine davon kommt aber bei einer ganz bestimmten Community nicht allzu gut an.

Die taffe Krieger-Begleitung Lae’zel war bisher die größte Begierde einer gewissen Sorte von Speedrunnern. Diese wollten in einer bestimmten Kategorie bisher einfach nur so schnell wie möglich mit einem Gefährten in die Kiste hüpfen. Das stellt nun allerdings durch Patch 4 eine größere Herausforderung dar.

Keine flotte Kiste mehr mit Lae'zel

Durch das Update kommen Speedrunner mit Lae’zel, die sich euch als erste mögliche Gefährtin anschließt, nicht mehr so schnell zum (spielerischen!) Höhepunkt. Die hitzige Githyanki-Kriegerin wägt ab sofort all eure Aktionen ab und entscheidet dann erst, ob ihr es überhaupt würdig seid, mit ihr … ihr wisst schon.

Vor dem Patch war Lae’zel die Erste, die euch sofort an die Wäsche wollte. Doch die Zeiten, in denen ihre reinen Sympathiepunkte zum Techtelmechtel genügten, sind ab sofort vorbei.

Während der Rekord bisher bei gerade mal einer Minute und 58 Sekunden durch YouTuber Mae liegt, sollte es mit Lae’zels angehobenen Ansprüchen nun deutlich länger dauern. Die Trauer über einen wahrscheinlich späteren Höhepunkt macht der Speedrunner in folgendem Video deutlich:

Auch in unserer Redaktion herrscht Trauer. Denn als ob es Steffi nicht ohnehin schon schwer genug hat, eine Liebelei mit Gefährten zu beginnen ... Jetzt stellt sich sogar noch der einfachste Fang quer.

So reagiert die Community auf das Sex-Schlamassel

Wie gewohnt, lassen die Fans auf Reddit nicht lange mit ihren Reaktionen auf sich warten.

So äußert sich User Lukthar123 zu der Patch-Änderung wie folgt: Dieser verdammte Realismus in meiner Fantasie.

Auch TTOF_JB trauert mit: Larian, die Quelle meines gebrochenen Herzens.

Es gibt aber auch einige Spieler wie beispielsweise BigSangheiliBooty, die sich für die Änderung durch Larian Studios aussprechen. Die stolze Krieger-Kultur, aus der Lae’zel stammt, wird ihr damit eher gerecht, so der User.

Andere Spieler wie RkrSteve nehmen die neue Herausforderung - wenn auch etwas blutrünstig - prompt an: Also, Schattenherz töten und Lae’zel ihr Artefakt geben. Verstanden.

Ob es nun länger dauern wird, Lae’zels Tor zu öffnen statt Baldurs, bleibt abzuwarten. Die Community hat sich der Herausforderung aber bestimmt schon angenommen.

Haben sich die Änderungen durch Patch 4 bei euch bereits spürbar gemacht? Falls ihr zu besagten Speedrunnern gehört - stellt sich Lae’zel auch bei euch etwas länger quer oder ist der Dragon noch immer flott im Dungeon zu finden? Schreibt uns eure besten Bettgeschichten in Baldur's Gate 3 gerne in die Kommentare, aber bleibt gesittet, okay? Wir sind gespannt!