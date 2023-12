Baldur's Gate 3: Wie gut kennt ihr eure Begleiter wirklich? Beweist es im Quiz!

Mit euren Begleitern könnt ihr in Baldur's Gate 3 hunderte Stunden verbringen.

Haben euch Astarion, Schattenherz, Karlach und Co. auch das Herz gestohlen? Ihr seid nicht alleine damit: Die Begleiterinnen und Begleiter in Baldur's Gate 3 sind für viele Fans das Highlight des Rollenspiels. Eine bunt zusammengewürfelte Truppe, die nach und nach zur Familie zusammenwächst – oder sich fürchterlich zerstreitet und wortwörtlich an die Kehle geht. Das hängt ganz von euren Entscheidungen ab.

Im Camp gibt es oft die Möglichkeit, sich mit der Crew zu unterhalten, außerdem bringt jeder Charakter eine eigene persönliche Questreihe mit, die in irgendeiner Form mit der Hauptquest verbunden ist. Je nachdem, wie ihr euch verhaltet und wie gut ihr euch versteht, steigt oder sinkt die Zustimmungsskala.

Wenn ein gewisser Wert erreicht ist, vertraut euch die jeweilige Person blind und lässt sich in wichtigen Momenten leichter überzeugen. Oder weigert sich im Gegensatz dazu komplett, euren Ansagen zu folgen. Beides kann zu sehr interessanten Situationen führen!

Jetzt seid ihr dran: Wie gut kennt ihr euren Trupp, der mit euch durch die Tiefen des Underdark bis zu den Turmzinnen dunkler Magierfestungen wandert? Findet es in unserem Quiz heraus! Das Gesamtergebnis bekommt ihr am Ende angezeigt.

Immer wieder kommen kleine neue Interaktionen via Patch dazu, etwa neue Kussanimationen, mit denen eure Romanze noch schöner werden soll. Karlach hat sogar schon ein neues mögliches Ende ihrer Geschichte spendiert bekommen, vielleicht tut sich in Zukunft auch noch was bei anderen Begleitern! Zum Beispiel für Halsin, dessen persönliche Story bisher im dritten Akt nicht mehr wirklich eine Rolle spielt. Verratet uns gern in den Kommentaren, was eure Lieblingsinteraktion war und wo ihr euch mehr wünschen würdet.

Und, was kam bei euch im Quiz raus? Seid ihr waschechte Experten, was die Vorlieben, Ängste und Eigenheiten eurer Truppe angeht? Welches Team habt ihr die meiste Zeit dabei gehabt - und seid ihr dabei nach taktischen Überlegungen oder reiner Sympathie gegangen? Und wie hat euch das Quiz ganz allgemein gefallen? Teilt es gerne unten in den Kommentaren mit uns!