Baldur's Gate 3: Im Spiel versteckt sich eine Horde nackter Männer und die Entwickler scherzen mit

Augen auf bei der Charaktererstellung: Dort verbirgt sich mehr, als es zunächst den Anschein macht.

Wir starten in den Tag mit nackten Männern. Ist doch auch mal was. Baldur's Gate 3 ist bekannt für seine Freizügigkeit und Sex spielt hier eine große Rolle. Aber lasst uns nicht über Größe sprechen. Was genau wollen wir euch denn hier erzählen? Na, über einen sehr kuriosen Bug, der unter anderem die Charaktererstellung betrifft. Hier verstecken sich nämlich einige sehr interessante Details, wenn man die Kamera bewegt.

Umringt von jeder Menge … Fleisch

Wenn ihr im normalen Baldur's Gate 3 einen neuen Charakter erstellt, sieht alles noch ganz harmlos aus. Ihr seht nur euren frisch zum virtuellen Leben erweckten Recken sowie einige Menüs, um die Klasse festzulegen, Punkte zu verteilen und mehr.

So weit, so harmlos. Diese scheinbare jugendfreie Idylle wird aber jäh zerstört, wenn die Kamera nur ein paar Zentimeter weiter nach links oder rechts gedreht wird. Das hat ein Fan gemacht und sich mal genauer umgeschaut. Wobei, sehr genau musste er eigentlich nicht schauen, denn die männlichen Nackideis stehen ohnehin bedenklich nahe.

Nur ein Einzelfall? Mitnichten! Als hartgesottene Investigativjournalisten haben wir die gemeldeten Vorfälle rund um den sogenannten Realm of Naked Men weiter verfolgt und konnten es kaum glauben. Offenbar tauchen die nackten Gesellen gerne auch an anderen Orten des Rollenspiels auf.

Manche Begegnungen sind echt gruselig. Zum Beispiel, wenn ihr nachts in eurem Lager pennt und eure nackten Beschützer um euch herumstehen.

Auch Koop-Sessions sind nicht vor den Zeitgenossen sicher. Wenn ihr euch mit eurem Freund am Lagerfeuer ausruht, solltet ihr keine Abneigung gegen innigen Körperkontakt haben, und das hat nichts mit eurem Kumpanen zu tun:

Das Entwicklerteam von Larian beweist übrigens Humor und hat sich sogar selbst zum Sinn und Zweck der sexy Boys geäußert, natürlich nicht ernst gemeint:

Nun. Was sollen wir dazu sagen? Außer, dass es sich hierbei zwar um einen pikanten, aber keinen so gravierenden Bug handeln dürfte, dass Larian sich sofort um einen Notfall-Patch kümmert. Außerdem sollen vor allem Spielstände mit zahlreichen aktiven Mods von den nackten Kerlen befallen werden.

Hattet ihr auch schon einmal das Vergnügen, die Bekanntschaft dieser erlauchten Männerrunde zu machen? Wenn ja, wo und wie ist es passiert? Findet ihr derlei Bugs amüsant oder würden sie euch total stören, wenn sie bei euch auftreten? Habt ihr noch andere kuriose Fehler in Baldur's Gate 3 entdeckt? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!