Ein Pokémon-Plüschtier wird zur Lachnummer im Internet, weil … ach, seht selbst!

Beim Anblick dieses Stofftiers erschreckt sich nicht nur Pikachu.

Diese Meldung geht gerade steil im Internet: Im offiziellen Merchandise-Store von Pokémon wird ein neues Stofftier angeboten. Wir behaupten steif und fest, dass dieses Exemplar die Blicke aller Besucher auf sich ziehen wird, wenn ihr es auf die heimische Couch legt.

Jetzt packen wir mal richtig an. Wir erklären euch, was es damit auf sich … ach, nein. Ihr versteht es auch so. Diese News lässt sich eh nicht mehr retten. Also legen wir das Ding einfach in eure Hände, macht damit, was ihr wollt.

Ein Plüschtier wird zum Internet-Gespött

Das Pokémon selbst trifft natürlich kein Schuld. Für sein Äußeres kann schließlich niemand etwas. Die Rede ist von dem schlüpfrigen Schligda. Dieser stramme Bursche ist ein Wasser-Pokemon, also ein Spezialist für Feuchtigkeit. Wer fleißig damit spielt, kann aus seinem Schligda ein noch größeres und mit drei Köpfen ausgestattetes Schligdri draus machen, um noch mehr Spaß damit zu haben.

Das ist Schligda. Oben auf der Spitze befinden sich noch Augen.

Wir erzählen hier nur harte Fakten, okay? Schaut ins Pokéwiki, wenn ihr uns nicht glaubt. Wir verstehen absolut nicht, weshalb das Internet gerade vor Häme und Spott nur so trieft. Können wir fortfahren? Danke!

Das Schligda-Plüschtier ist 26 cm lang und 12 cm breit. Laut der Shop-Beschreibung ermöglicht der biegsame Körper individuelle Posen . Es ist übrigens sehr empfindlich, weshalb nur Oberflächenwäsche empfohlen wird. Leider ist es zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht nach Deutschland lieferbar.

Viele Fans freuen sich schon auf gemeinsame Abende mit ihrem Schligda. Das lassen sie die Welt des Internets auch freimütig wissen:

So, das reicht jetzt aber. Falls ihr jetzt großes Interesse an Schligda habt, wisst ihr ja, wo ihr den kleinen Spielkumpanen findet. Ein Geschenk für Jung und Alt? Das ideale Weihnachtspräsent für die Nichten und Neffen? Das müsst ihr entscheiden. Wir müssen uns jetzt kurz abduschen gehen.

Habt ihr vor, euch ein Schlidga zu holen, sobald der kleine Schlingel auch hierzulande für die heimische Wohnung erhältlich ist? Oder besitzt ihr bereits ein Pikachu mit der niedlichen Elektro-Rute? Wir wissen einfach nicht, warum hier ständig gekichert wird, Herrschaftszeiten! Wir sind hier raus, aber schreibt uns eure Gedanken zu dem Thema gerne in die Kommentare!