Baldur's Gate 3 erhält bald wohl eines der meistgewünschten Features

Nachträglich noch Anpassungen an eurem Charakter vornehmen? In Zukunft soll das wohl möglich sein!

Baldur’s Gate 3 ist ein Spiel, in dem man allein schon bei der Erstellung des eigenen Charakters mehrere Stunden verbringen kann. Die Anpassungsoptionen sind vielfältig und gehen so weit, dass man sogar die Genitalien seiner Kreation anpassen kann.

Tatsächlich verriet der Entwickler Larian in einer Statistik, dass die Fans insgesamt satte 88 Jahre an Zeit in dem Charakter-Editor verbracht haben.

Ein Problem gibt es aber: Sobald die Erstellung abgeschlossen ist, kann das Aussehen des Charakters nicht mehr verändert werden. Das soll sich in Zukunft wohl ändern.

1:17:04 Rekordwertung für Baldur's Gate 3? - Das macht uns euphorisch

Director of Publishing antwortet auf eine Fan-Anfrage

Michael Douse, der Director of Publishing bei Larian, ist einer der Entwickler, die bei Twitter (ihr könnt es natürlich auch X nennen) sehr aktiv sind und viel mit der Community interagieren. Er erhält täglich viele Anfragen von den Fans, zu denen auch Bitten um einen Charakter-Editor später im Spiel gehören.

In einer solchen Anfrage bittet ihn der Twitter-User TheTrustedTitan: »Sir, bitte lasst mich verändern, wie ich im Spiel aussehe. Ich flehe Sie an!« Worauf Douse mit einem kurzen: »Dinge sind in Arbeit.« antwortet.

Die Nachricht wurde auf Twitter mit Freude aufgenommen. Fans bedankten sich in den Kommentaren unter der Antwort von Douse und äußerten weitere Feature-Wünsche für das Spiel.

Die Nachfrage für einen nachträglichen Charakter-Editor kochte schon während des Early Access von Baldur’s Gate 3 hoch. Manche Spieler fanden ihr ursprüngliches Aussehen nicht mehr ansprechend, andere wollten einfach etwas Neues ausprobieren oder ihr Aussehen anpassen, um ein besseres Rollenspielgefühl zu erzeugen.

Die Entscheidungen und Konsequenzen, die man beim Spielen erlebte, sollten sich auch in dem Aussehen des Charakters äußern. Ein Paladin, der zu einem Eidbrecher wurde, sollte auch aussehen wie einer.

Das wird in Zukunft wohl laut Douse möglich sein. Wann genau das Feature implementiert wird, ist allerdings unbekannt. Es könnt also noch ein ganzes Weilchen dauern, bis die Fans ihre Charaktere nachträglich verändern können.

Ist das Feature etwas, das euch in Baldur’s Gate 3 ebenfalls fehlt oder findet ihr eine solche Option sinnlos? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!