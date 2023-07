Baldur's Gate 3 lässt euch euren Charakter bis ins letzte Detail anpassen - und wir meinen, bis ins letzte

Verschiedenfarbige Augen, Hörnerform, Schuppenfarbe - all das und mehr lässt sich im Character Creator anpassen.

Für viele Rollenspiel-Fans ist es unheimlich wichtig, dass ihr Charakter cool aussieht. Oder zumindest einzigartig. Daher erfreuen sich Charakter-Editoren mit unzähligen Schiebereglern und Farboptionen auch großer Beliebtheit. Es soll Spieler geben, die die ersten Stunden nur mit dem Basteln ihrer Figur verbringen (unsere Redakteurin Steffi gehört definitiv dazu).

Offenbar will Baldur's Gate 3 dem Ganzen die Krone aufsetzen – denn es lässt euch nicht nur sämtliche denkbaren Kinnformen, Frisuren und Augenfarben anpassen, sondern bietet auch einige sehr … spezielle Optionen an. Ja, es geht um Genitalien.

Wer wollt ihr sein?

Erstmal die wichtigsten Infos, was eigentlich im Charakter-Editor von Baldur’s Gate 3 steckt. Ihr schiebt hier keine Regler herum, sondern wählt aus einer Masse von voreingestellten Optionen. Also Nase A, Nase B oder Nase M. Damit baut ihr eure Figur zusammen, wählt Statur, Gesichtszüge, Narben, Frisur, Augenfarbe, Stimme und wie ihr angesprochen werden möchtet.

Kotaku hat ein ausführliches Video zum Character Creator aufgenommen, das euch einen hervorragenden Eindruck beschert:

Je nachdem, welches Volk ihr spielt, habt ihr außerdem spezielle Auswahlmöglichkeiten: Zum Beispiel, welche Hörner euer Tiefling trägt oder ob euer Dragonborn einen Schwanz hat oder nicht. Kein Slang, wir reden in dem Fall von dem, was hinten an einer Eidechse dran hängt. Wobei ihr auch das andere Körperteil einstellen könnt.

Okay, was ist jetzt mit den Penissen? Wie schon in Cyberpunk 2077 lässt euch auch Baldur’s Gate 3 frei wählen, was eure Figur in der Hose hat (oder nicht). Penis, Vulva, Schamhaare – das soll auch im fertigen Spiel sichtbar sein, wenn ihr euch eurer Kleidung entledigt. Es gibt auch eine stream-freundliche Einstellung, mit der Nacktheit zensiert wird.

Und ja, auch die Geschlechtsorgane unterscheiden sich je nach Spezies. Irgendein Entwickler bei Larian muss also ein schuppiges Gemächt in verschiedenen Variationen gebastelt haben, damit ihr es an euren Dragonborn-Helden klatschen könnt. Maximale kreative Freiheit klingt ja cool, aber … warum so maximal?

Dahinter steckt mehr als nur »Höhö, Schuppenpenis« (wobei auch das angesichts von Larians besonderem Humor auch eine Rolle gespielt haben dürfte). Lead Character Artist Alena Dubrovina erklärt ihre Entscheidung so:

Es kam die Frage auf: 'Was passiert, wenn ihr [eure Unterwäsche] auszieht? ... Zuerst dachten wir: 'Wisst ihr, vielleicht wird nichts passieren. Vielleicht werden wir eine andere Unterwäsche darunter haben. Wen kümmert's? Aber dann habe ich angefangen, darüber nachzudenken, darüber zu reden, und wir haben gemerkt, dass es für einige Spieler eine weitere Möglichkeit ist, ihre Identität zu repräsentieren.

Am 3. August 2023 könnt ihr euch dann selbst in den finalen Charakter-Editor stürzen und euch nach Herzenslust austoben. Wir werden euch selbstverständlich auch die Figuren vorstellen, die die GameStar-Redaktion zusammenbastelt.

Legt ihr Wert auf einen umfangreichen Character Creator? Oder klickt ihr eh nur einmal auf Randomisieren und lebt mit dem Ergebnis?