Baldur's Gate 3 enthüllt beeindruckende Zahlen zum extrem erfolgreichen Launch

Dass Baldur's Gate 3 ein beliebtes Rollenspiel ist, dürfte keine Neuigkeit mehr sein. Auf Steam haben schon über 500.000 Abenteurer gleichzeitig die Welt von Faerûn erkundet, Quests erledigt und einzigartige Charaktere getroffen.

Entwickler Larian hat den Erfolg nun zum Anlass genommen und beeindruckende Statistiken veröffentlicht. Keine Sorge, damit meinen wir keine drögen Geschäftszahlen, die sich Schlippsträger bei Kaffee und Kuchen in einer mehr schlecht als recht erstellten Powerpoint-Präsentation reinziehen.

Wir reden hier von Fakten über euch. Über Baldur's Gate 3. Über Zahlen, die einfach nur kurios, teilweise auch echt imposant sind. Genug geredet, schauen wir sie uns mal gemeinsam an!

1225 Jahre, 93 Prozent und Gale-Fanboys

Na, habt ihr Baldur's Gate 3 schon durchgespielt? Wie, was? Habt ihr nicht? Boah, seid ihr langsam! Immerhin haben 368 Spieler das Rollenspiel schon am Startwochenende durchgespielt. Sagt zumindest eine der zahlreichen Statistiken, die Larian auf den Social-Media-Kanälen veröffentlicht hat:

Was haben wir denn da noch so? Ah, das hier ist interessant: Über 93 Prozent der Spielerschaft haben sich zu Beginn ihres Abenteuers für einen benutzerdefinierten Avatar statt eines vorgefertigten Origin-Charakters entschieden. Dafür haben sich die Fans kumuliert satte 88 Jahre im Editor aufgehalten.

Wo wir gerade bei Origin-Charakteren sind: Bei denen ist Gale der haushohe Favorit bei den Fans, was bestimmt auch etwas mit dieser schicken Haarpracht zu tun hat! Ein echter Herzensbrecher hingegen ist Astarion, der knapp 100.000 Spielern den Laufpass gegeben hat.

Bei den Völkern können sich die Halb-Elfen über den Platz an der Spitze freuen. Die bislang meistgespielte Klasse ist der Paladin.

Und zum Abschluss noch die beste Statistik von allen: Der Hund Kratzer wurde über 750.000 Mal gestreichelt, was ihn zu einem ernstzunehmenden Herausforderer in unserer nächsten Wahl des besten Hundes in Videospielen macht.

Na, was sagt ihr zu all den Statistiken rund um Baldur's Gate 3? Ergötzt ihr euch gerne an solchen Zahlenspielereien oder habt ihr momentan gar keine Nerven für so etwas, weil ihr am liebsten 24 Stunden am Tag nur das Spiel zocken wollt? Habt ihr Kratzer etwa nicht gestreichelt? Nein, das trauen wir niemandem von euch zu. Schreibt uns eure Meinung jedenfalls gerne in die Kommentare!