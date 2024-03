Baldur's Gate 3: Fans sind sich sicher, den schlimmsten aller NPCs gefunden zu haben

Ist Aradin Beno der dümmste NPC in Baldur's Gate 3? Die Communtiy ist sich da sicher.

Aradin und seine Bande begegnen euch schon sehr früh in Baldur's Gate 3 an den Toren zum Smaragdhain. Seinen Titel als dümmste NPC verdient er sich den Fans zufolge aber erst in Akt 3. Achtung: Es folgen Spoiler zum Nachtlied, Raphael und einigen Geschehnissen aus allen drei Akten.

Baldur's Gate 3: Community denkt, Aradin ist der schlimmste NPC

In einem Reddit-Beitrag mir fast 5.000 Upvotes führt der Nutzer SAUCEmagic für andere Spieler offenbar sehr gute Argumente auf, warum der Mensch »dumm wie eine Kiste Steine ist«.

Aradin Beno ist auf der Suche nach dem Nachtlied, doch muss in Akt 1 vor den Goblins flüchten. Als Spieler könnt ihr in vor den Toren zum Smaragdhain retten. Überlebt er den ersten Akt, trefft ihr ihn in Akt 3 wieder.

Solltet ihr ihm berichten, dass ihr das Nachtlied gefunden habt und bei keiner Option erfolgreich seid, ihn zu verscheuchen, greift er euch später in eurem Camp an.

Genau das ist SAUCEmagic passiert, doch ist dieser Spieler der Meinung, Aradin sei aus folgenden Gründen ziemlich dumm, das Camp zu attackieren:

Raphael wurde gerade besiegt, er legt sich als mit denen an, die einen Teufel getötet haben

Im Camp befinden sich: Eine wütende Mörder-Walküre Ein wütender Dark-Urge-Charakter Ein wütender, aufgestiegener Mörder-Vampir Ein Hund Ein Eulenbär Ein Zauberer, so stark, dass die Göttin Mystra mit ihm geschlafen hat



Community hält Aradin auch nicht für sonderlich helle

Alles in allem stehen die Chancen also wirklich nicht gut für Aradin. Der Nutzer fieatsbees fügt hinzu, dass er gerade mal Level 3 ist. Die meisten Spieler betreten Akt 3 mit Level 8 oder sogar 9 - ein weiterer Nachteil für Aradin.

Ai_512 ergänzt: »Ich liebe es, dass die Goblins ihm so viel Angst einjagen, aber er beschließt, das Lager der Leute anzugreifen, die sie komplett ausgelöscht haben.«

»Aradin hat 7 Intelligenz«, kommt es als Erklärung von SaoMagnifico und auch einen negativen Wert für Weisheit, scherzt conancat.

Im Spiel liegen sowohl seine Intelligenz als auch Weisheit übrigens bei 12, auch wenn das anhand dieser Argumente schwer zu glauben ist. Gibt es in Baldur's Gate 3 einen oder mehrere NPCs, die sich noch dümmer verhalten? Wem würdet ihr die Krone aufsetzen? Schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare und verratet uns auch, wie ihr mit Aradin umgegangen seid.