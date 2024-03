Baldur's Gate »in echt«: Ein simples Straßenschild macht die Community gerade sehr glücklich

In Baldur's Gate 3 strahlt die Stadt in moderner Grafikpracht.

Baldur’s Gate – eine der berühmtesten Fantasy-Städte überhaupt. Nach ihr ist natürlich auch die berühmte Rollenspielreihe benannt, die gerade mit Baldur's Gate 3 ihren vorläufigen Höhepunkt feiert. Leider gibt es sie nicht in echt – zumindest nicht, solange kein gelangweilter Milliardär sie als Themenpark errichtet.

Trotzdem haben Fans zumindest eine kleine Verbindung mit der Realität gefunden: In Reykjavík, der isländischen Hauptstadt, befindet sich die Straße Baldursgata. Bei Reddit teilt die Community jetzt Tipps, was man dort unbedingt tun sollte.

Die Baldursgata sorgt seit Jahren für Fan-Freude

Reddit-User herbalspurtle macht gerade Urlaub in Island und teilt ein Foto des Straßenschilds. Dazu schreibt er: »Also gut, habe es zur Stadt geschafft, was jetzt?«. Natürlich eine Anspielung auf Akt 3 des Rollenspiels, den die meisten erst nach über fünfzig Spielstunden sehen.

Die nicht ganz ernst gemeinten Tipps der Community lauten:

Unbedingt Sharess Caress aufsuchen, das Freudenhaus in Wyrms Crossing.

Mit den seltsamen Ochsen reden, den man zum ersten Mal in Akt 1 bei den Druiden treffen kann. Sollte man ihn nicht vorher aus den Hufen hauen, taucht er in Akt 3 wieder auf.

Einen neuen Spielstand anfangen. Nicht alle Fans von Baldur's Gate 3 sind vom finalen Akt begeistert und selbst die Entwickler äußern dafür Verständnis.

Nun gut, in der realen Baldursgata geht es etwas weniger fantastisch zu. Dort gibt’s ein paar Hotels (unseres Wissens nach ist keins davon der Katzengöttin Sharess geweiht), einen Fahrradverleih und die deutsche Botschaft.

Keine neue Entdeckung: Schon seit Jahren stoßen immer wieder Fans der Spiele auf die Baldursgata, etwa 2012 als gerade Gerüchte um ein neues Baldur's Gate kursierten. 2013 erschien immerhin die Enhanced Edition von BG2, also nicht ganz falsch!

Wenn ihr Baldur’s Gate als echtes Reiseziel nachbauen könntet, ohne aufs Geld achten zu müssen – was wäre euch am wichtigsten? Lebensgroße Stahlwächter, die als Touristen-Guides arbeiten? Eine Achterbahn durchs Hafenviertel? Streichelzoo mit Hamstern? Schreibt es uns gerne in den Kommentaren unter dem Artikel.