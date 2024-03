Baldur's Gate 3: In einer besonders kniffligen Mission zählt jede Runde, dazu teilen Spieler ihre besten Tricks

Mit den besten Tipps und Tricks aus der Community wird die Rettungsmission im Gefängnis ein Klacks.

Baldur's Gate 3 und Game of Thrones haben eine Sache gemeinsam: In beiden gibt es einen Eisernen Thron und jeweils sorgt er für gehöriges Kopfzerbrechen. Gut, eigentlich haben die beiden Fantasywelten sogar noch mehr gemeinsam, aber darum geht es hier jetzt nicht.

Hier geht es um den berüchtigten Eisernen Thron im dritten Akt des Ausnahmerollenspiels. Falls ihr bereits so weit seid, werdet ihr wissen, dass die Rettungsmission in diesem Gefängnis durchaus herausfordernd sein kann. Immerhin müsst ihr haufenweise Gefangene befreien.

In einem aktuell heiß diskutiertem Reddit-Thread tauschen sich viele Community-Mitglieder darüber aus, wie sie diese Aufgabe perfekt bewältigen konnten. Also, was nötig war, um wirklich alle Gefangenen zu befreien und am besten noch etwas Loot abzustauben.

Die besten Ratschläge der Baldur's-Gate-Community

Je nach Schwierigkeitsgrad habt ihr fünf oder acht Runden Zeit, um sämtliche Gefangene im Unterwassergefängnis zu befreien und zum U-Boot zu bringen, mit dem ihr aus dem Gefängnis flieht. Insgesamt warten dreizehn Gefangene Gnome auf ihre Befreiung, sowie noch zwei ganz besondere Gefangene.

Einmal könnt ihr hier Wylls entführten Vater Ulder Ravengard antreffen, aber tatsächlich unter bestimmten Umständen auch den freundlichen Gedankenschinder Omeluum. Wichtig dabei: Omeluum wird hier nur gefangen gehalten, wenn ihr das Githyanki-Ei nicht an Lady Esther übergebt.

Hier sind zusammengefasst ein paar der Ratschläge, die in den Kommentaren auf Reddit die Runde machen:

Omeluums Fähigkeit: Der Gedankenschinder kann sich und eine weitere Person direkt zum U-Boot teleportieren. Wer schnell zu ihm gelangt, kann noch ein paar weitere Gefangene befreien und sich dann in letzter Sekunde zurück teleportieren.

Der Gedankenschinder kann sich und eine weitere Person direkt zum U-Boot teleportieren. Wer schnell zu ihm gelangt, kann noch ein paar weitere Gefangene befreien und sich dann in letzter Sekunde zurück teleportieren. Hast: Dieser Zauber ist enorm wichtig, um schnell unterwegs zu sein. Er erhöht immerhin massiv das Bewegungstempo. Aber Achtung! Ist die Wirkung vorbei, seid ihr für eine Runde handlungsunfähig. Es gibt auch Tränke, die euch beschleunigen.

Dieser Zauber ist enorm wichtig, um schnell unterwegs zu sein. Er erhöht immerhin massiv das Bewegungstempo. Aber Achtung! Ist die Wirkung vorbei, seid ihr für eine Runde handlungsunfähig. Es gibt auch Tränke, die euch beschleunigen. Teleportpfeile: Es gibt in Baldur's Gate 3 Pfeile, mit denen ihr euch an die Stelle teleportiert, an die ihr schießt. Sehr hilfreich, um sich mittels Angriffsaktion noch ein paar Meter weiterzubewegen.

Es gibt in Baldur's Gate 3 Pfeile, mit denen ihr euch an die Stelle teleportiert, an die ihr schießt. Sehr hilfreich, um sich mittels Angriffsaktion noch ein paar Meter weiterzubewegen. Rundenmodus: Ein User rät dazu, schon vor dem Betreten des Gefängnisses den Rundenmodus zu aktivieren und sämtliche Buffs anzuwenden. So garantiert ihr, dass ihr das Maximum aus der Wirkungsdauer rausholt, ohne eine Runde des Timers zu verschwenden.

Ein User rät dazu, schon vor dem Betreten des Gefängnisses den Rundenmodus zu aktivieren und sämtliche Buffs anzuwenden. So garantiert ihr, dass ihr das Maximum aus der Wirkungsdauer rausholt, ohne eine Runde des Timers zu verschwenden. Hebel beschießen: Alle Zellen können durch Hebel an der Wand geöffnet werden. Diese Hebel könnt ihr aber auch durch Beschuss aktivieren! Es reicht also ein Pfeil oder ein Schadenszauber, um Zellen aus der Ferne zu öffnen. Elementare können gar mehrere Hebel auf einmal betätigen.

Alle Zellen können durch Hebel an der Wand geöffnet werden. Diese Hebel könnt ihr aber auch durch Beschuss aktivieren! Es reicht also ein Pfeil oder ein Schadenszauber, um Zellen aus der Ferne zu öffnen. Elementare können gar mehrere Hebel auf einmal betätigen. Gefährten sind entbehrlich: Klingt hart, aber eure Begleiter müssen die Aktion nicht überleben! Es reicht, wenn ein einziger spielbarer Charakter das U-Boot erreicht. Alle anderen können bei Lazarus wiederbelebt werden. Das gilt natürlich nicht für die Gefangenen.

Sicherlich gibt es noch haufenweise weitere Strategien da draußen, die bei dem Gefängnisausbruch helfen. Beispielsweise hängt einiges auch von bestimmten Klassen ab, so sind Schurken und Mönche gemeinhin sehr viel schneller als der Rest. Wer zudem Illithiden-Kräfte hat, kann sogar eventuell durch die Gänge fliegen.

Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr die Mission erfolgreich abgeschlossen, oder gab es ein paar Opfer? Welche Tipps könnt ihr geben, um die Mission perfekt zu bewältigen? Schreibt es in die Kommentare!