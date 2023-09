Bekommt Baldur's Gate 3 Crossplay? Entwickler machen jetzt eine klare Ansage

Ein Bund fürs Leben? Eher weniger. Dennoch können Rollenspiel-Fans auf PC und PlayStation bald zusammenarbeiten.

Baldur's Gate 3 ist zwar auf dem PC schon seit einigen Wochen erhältlich. Wackere Helden auf der PlayStation 5 kommen aber erst seit dem 6. September 2023 endlich auch in den Genuss der eierlegenden Wollmilchsau unter den Rollenspielen.

Jetzt, wo beide Plattformen bedient werden, liegt der Gedanke natürlich nahe, dass Fans zusammenspielen wollen. Immerhin ist Crossplay zwar noch lange kein Standard, aber durchaus hier und da in großen Titeln vertreten. Auch Baldur's Gate 3 wird in Zukunft das plattformübergreifende Zusammenspiel unterstützen.

Aber, ihr ahnt es vermutlich: Es gibt einen Haken…

1:35:26 Starfield vs. Baldur's Gate 3: Das Rollenspiel-Duell des Jahres

When it's done

Gegenüber Eurogamer bestätigte der Entwickler Larian in Form des Director of Publishing, Michael Douse, dass Crossplay schon immer ein fest eingeplantes Feature für Baldur's Gate 3 gewesen ist. Aber um den Launch über die Bühne zu bringen, wurden die Arbeiten daran nach hinten verschoben.

Wo ist denn jetzt der Haken? Hier, bitteschön: Derzeit kann Michael Douse noch nicht genau sagen, wann Crossplay ins Rollenspiel integriert wird. Genauer gesagt kann er noch nicht einmal einen groben Zeitraum eingrenzen. Man habe zwar eine Idee, wann man es gerne fertig bekäme, aber man wolle kein Datum nennen, bevor dieser Termin nicht zweifelsfrei eingehalten kann.

Zumindest einen berechtigten Anlass zur Spekulation gibt es aber: Denn noch 2023 soll die Xbox-Version von Baldur's Gate 3 erscheinen. Das könnte doch der ideale Zeitpunkt sein, um Crossplay gleich auf allen drei Plattformen zu ermöglichen, findet ihr nicht auch?

Würdet ihr euch über Crossplay in Baldur's Gate 3 freuen? Habt ihr schon in anderen Spielen plattformübergreifend mit anderen Fans gezockt und wenn ja, wie lief es? Klappte alles reibungslos oder seid ihr auf Hindernisse gestoßen, die euch die Lust auf Crossplay für die Zukunft vermiest haben? Schreibt uns eure Erfahrungen und Meinungen gerne in die Kommentare!