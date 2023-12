Die Darsteller von Baldur's Gate 3 bedanken sich bei der Community und geben Tipps zum Spiel

Falls euch Weihnachten nicht das Herz erwärmt hat, dann wird es spätestens dieses Video tun.

Der YouTuber Dan Allen Gaming hat am 27. Dezember 2023 ein Video veröffentlicht, das Ausschnitte aus Interviews mit insgesamt 19 unterschiedlichen Schauspielern von Baldur’s Gate 3 zeigt. In diesen bedanken sie sich herzlichst bei den Fans, erzählen von ihren Erfahrungen während der Dreharbeiten und geben Tipps zum Spiel.

Die echten Gesichter hinter den Charakteren

Das Video gibt die seltene Möglichkeit, in kurzer Zeit viele der wichtigsten Persönlichkeiten hinter den Baldur’s-Gate-3-Charakteren außerhalb ihrer Rollen zu sehen. Einige von ihnen erkennt ihr vermutlich sofort ihren Stimmen und könnt sie zuordnen, auch ohne zu spicken. Doch seht selbst:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von YouTube angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum YouTube-Inhalt

Das Video zeigt unter anderem Neil Newborn (Astarion), Devora Wilde (Lae'zel), Samantha Beart (Karlach), Tracy Wiles (Jaheira), Tim Downie (Gale) und viele mehr. Ersterer berichtet zum Beispiel darüber, wie viel Freude ihm die Dreharbeiten gemacht haben und dass er noch gar nicht bereit ist, die Rolle als Astarion nun fallen zu lassen.

Tracy Wiles rät euch zum Beispiel, ihre Rolle Jaheira am Leben zu halten, auch wenn es manchmal schwierig ist. Und sei es durch ewiges Neuladen, bis ihr es endlich schafft - eine klare Aufforderung zum Save-Scumming also! Die Geschichte, die ihr dafür erhaltet, sei es wert.

Tim Downie bittet euch hingegen, Gale zu retten und ihm bitte nicht den Arm abzureißen, wenn ihr ihm zum ersten Mal begegnet. Außerdem bedankt er sich bei allen Fans fürs Spielen, insbesondere bei denen, die den Zauberer in ihre Party aufgenommen haben. Und Devora Wilde wünscht sich, dass ihr Lae'zel eine Chance gebt, damit ihre Geschichte sich entfalten kann - auch wenn ihre ruppige Art erstmal abschreckend wirken kann.

Baldur's Gate 3 ist nicht nur ein Rollenspiel-Highlight für seine Fans, sondern auch ein Wegweiser für die Spieleindustrie. Mehr dazu erfahrt ihr in diesem Video-Podcast:

1:45:23 Mittelfinger an die AAA-Industrie: Baldur's Gate 3 war kein Zufall

Die Fans drehen den Spieß um

Die Kommentarspalte unter dem Video schreibt viel darüber, wie großartig die Leistung der Schauspieler ist und dass Baldur’s Gate 3 auch ihretwegen zum Rollenspiel-Meilenstein geworden ist. Das sorgt dafür, dass die Community den Spieß umdreht und sich nun bei Astarion, Karlach und Co. bedankt. So schreibt der YouTube-Nutzer DanielHebell zum Beispiel:

Nein – danke an euch, dass ihr uns diese unglaubliche und immersive Welt beschert habt. Außerdem danke an Herrn Allen für die interessanten Interviews.

Weitere Beiträge zu Baldur’s Gate 3 und anderen Rollenspielen findet ihr übrigens hier:

Was haltet ihr von dem Video der Darstellerinnen und Darsteller von Baldur’s Gate 3? Habt ihr alle von ihnen wiedererkannt oder musstet ihr ab und zu nachgucken? Habt ihr das Rollenspiel schon gespielt oder habt es noch vor? Oder lasst ihr es vielleicht lieber erstmal liegen? Eure Meinung interessiert uns sehr, also schreibt sie gerne in die Kommentare!