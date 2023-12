Baldurs Gate 3: Spieler scheitert im schwersten Modus am letzten Boss mit 1 HP

Wenn das Leben dir eine Salami gibt, kann es sein, dass du am letzten Boss scheiterst.

Wer schon einen Großteil seines Lebens spielt, kennt diese Szene vermutlich nur zu gut: Ein besonders harter Bosskampf ist fast geschafft. Doch auf den letzten Metern kloppt uns der Bösewicht doch noch um. Dabei hätten wir nur noch einen Treffer landen müssen. Das ist eine ganz besondere Art von Schmerz.

Genau so erging es auch einem tapferen Spieler in Baldur’s Gate 3. Der hatte sich zum Ziel gesetzt, den schwersten Modus des Spiels durchzuspielen, während er dabei mit zwei Salamis bewaffnet ist. Doch kurz vor dem Sieg geht alles schief und er kann den rettenden Schlag nicht ausführen.

In der Psyche des Netherbrains gibt es niemanden, der jemanden wiederbeleben kann, und die einzige Figur, die noch steht, befindet sich auf einer Plattform, die am Ende der Runde verschwinden wird, ohne dass es noch Aktionen oder eine Möglichkeit gibt, eine sichere Plattform zu erreichen.

Ich war so nah dran. SO NAH dran, den Ehrenmodus nur mit Salami zu schaffen. Ich bin am Boden zerstört.

