»Das ist unmöglich, richtig?« - Streamerin würfelt in Baldur's Gate 3 gegen jede statistische Wahrscheinlichkeit

So viel Pech wie Streamerin Luality muss man erst einmal haben.

Ein vermeintlich sicherer Sieg kann euch in Baldur's Gate 3 noch durch die Finger rutschen, wenn euch das Würfelglück im entscheidenden Moment im Stich lässt. Eine absurd lange Pechsträhne lässt die Streamerin Luality alles infrage stellen. Das ist auch kein Wunder, geht die Wahrscheinlichkeit für solch ein Ereignis doch gegen null.

Noch eine Eins?

Beim Versuch, einen fest verschlossenen Tresor zu öffnen, scheitert Luality auf die wohl spektakulärste Weise: Ganze viermal hintereinander würfelte sie eine Eins. Bei einem zwanzigseitigen Würfel beträgt die Wahrscheinlichkeit einer solchen Pechsträhne beeindruckende 1 zu 160.000, was auch die Verblüffung der Streamerin erklärt:

Schon nach dem dritten Wurf ist Luality verzweifelt und erklärt: Ich glaube, das Spiel will mir sagen, dass ich aufgeben soll. Nach der vierten Eins glaubt die Streamerin sogar fast schon an einen Bug. Erst beim fünften Versuch schafft sie es dann doch, mit einer Zwölf die Hürde zu überwinden.

Wie ist das überhaupt möglich? Standardmäßig sollen solche extremen Pechsträhnen eigentlich nicht auftreten. Dafür ist die Option karmische Würfel zuständig, die allzu extreme Ergebnisse verhindert. Beim Start des Spiels ist sie automatisch aktiviert, lässt sich aber auch abschalten. Auch Luality spielt wohl ohne karmische Würfel, andernfalls hätte sie kein so großes Pech haben können.

