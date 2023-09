In Baldur's Gate 3 versteckt sich eine Anspielung auf eine der coolsten Serien der 2000er

Auch in Baldur's Gate 3 müssen Kohlköpfe leiden.

In der extrem weitläufigen und detaillierten Welt von Baldur's Gate 3 haben die Entwickler von Larian Studios dutzende Easter Eggs versteckt. Wer in den 2000ern aufgewachsen ist, dürfte sich aber besonders über eine witzige Anspielung auf die beliebte Animationsserie Avatar: The Last Airbender freuen.

Ein unerwarteter Fund

Spieler, die die mystischen Länder von Baldur's Gate 3 erkunden, könnten auf einen mürrischen alten Mann namens Geezer Loryss stoßen. Loryss ist verärgert über einige Diebe, die sein Eigentum beschädigt haben - ein umgestürzter Wagen voller Kohlköpfe.

Kennern von Avatar: The Last Airbender dürfte diese Szenerie bekannt vorkommen: In der Serie werden ein namenloser Kohlverkäufer und seine Kohlköpfe wiederholt zum Opfer der Eskapaden von Aang und seinen Freunden, was sich zu einem der beliebtesten Running Gags der Serie entwickelt hat.

Mehr als nur Zufall: Obwohl ein umgestürzter Wagen voller Kohlköpfe allein noch keine klare Referenz darstellt, wird das Easter Egg deutlicher, wenn ihr mit Geezer Loryss als Mönchscharakter interagiert.

Loryss erkennt euch dann als einen von diesen Klostertypen und warnt euch, sich von seinen Kohlköpfen fernzuhalten. Dies ist eine klare Anspielung auf Aang, den Protagonisten von Avatar, der bekanntlich ebenfalls ein Mönch ist.

Die Szenen aus Baldur's Gate 3 und aus dem Original könnt ihr euch in folgenden Videos ansehen:

Noch mehr Easter Eggs

Der Kohlhändler aus Avatar ist natürlich nicht das einzige Easter Egg in Baldur's Gate 3: Unter anderem verstecken sich hier noch der Sohn eines früheren Begleiters aus den ersten beiden Serienteilen sowie der nervige Fan aus The Elder Scrolls Oblivion und Starfield:

Na, hättet ihr die diese Anspielung auf Avatar: The Last Airbender direkt erkannt? Welche anderen witzigen oder kuriosen Easter Eggs habt ihr im Mega-Rollenspiel der Larian Studios sonst noch entdeckt? Schreibt uns all eure Funde gerne in den Kommentarbereich, wir sind gespannt auf eure Entdeckungen in Baldur's Gate 3!