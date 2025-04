Baldur's Gate 3 ist mit Patch 8 endlich abgeschlossen und die Fans könnten kaum glücklicher sein

Da könnte sich auch Durge ein kleines Party-Hütchen aufsetzen: In Baldur's Gate 3 wird gefeiert.

So viel Liebe: Wenn ihr heute gute Laune braucht, schaut mal in die Ecken der sozialen Medien, die sich mit Baldur’s Gate 3 beschäftigen. Dort herrscht gerade Party-Stimmung – obwohl es eigentlich ein Abschied ist.

Denn mit Patch 8 hat Larian endgültig fertig mit Baldur’s Gate, neue Inhalte wird es jetzt nicht mehr geben. Nur notwendige technische Anpassungen, Bug-Fixes und so weiter. Aber nur selten wurde ein Abschied so schön zelebriert. Wir schauen uns mal an, was da gerade passiert.

»Danke, Larian«

Das Subreddit zum Spiel verzeichnet über 3 Millionen Nutzerinnen und Nutzer – und gefühlt sind gerade alle online und teilen ihre Meinung zu Patch 8. Allein 23.000 Likes sammelt ein Meme, das einfach nur (unironisch) danke sagt. Und darauf Bezug nimmt, dass viele sich nun zum x-ten Mal zur Schwertküste aufmachen.

Es sind natürlich einerseits vor allem die neuen Subklassen, die viel Jubel ernten – darunter sind ein paar Fan-Lieblinge aus der Rollenspielvorlage. Wir sagen nur: betrunkene Mönche.

Aber auch scheinbar kleine Änderungen beweisen, dass Larian sich für ihren finalen Patch Kritik genau angeschaut und zu Herzen genommen hat. Das wird nun mit Lob in den Kommentaren belohnt. Ein paar Beispiele:

Wenn Charaktere ein verstecktes Item finden, wird besagtes Item ab jetzt auf der Mini-Map angezeigt. Damit die Person vor dem Bildschirm nicht ihren eigenen Wahrnehmungswurf bestehen muss.

Entdeckte Händler bleiben nun auf der Übersichtskarte sichtbar, egal wie weit ihr von ihnen entfernt seid.

Im Mod Manager (der ja inzwischen ins Hauptmenü integriert ist) kann man jetzt alle installierten Mods auf einmal deaktivieren und reaktivieren.

Zur Feier hat Larian dann auch noch ein vermutlich letztes Animations-Video veröffentlicht, in dem die wichtigsten Charaktere sich ungeplant mit einem Drachen anlegen – schaut am besten selbst, wer ihnen am Ende die Hintern rettet:

4:37 Baldur's Gate 3: Animierter Kurzfilm zum finalen Patch zeigt das letzte Abenteuer unserer Helden

Auch hier fallen die Kommentare fast einstimmig begeistert aus. Einerseits weil endlich die Frage beantwortet wird, ob man auf Karlachs Sixpack eigentlich Spiegeleier braten kann. Und andererseits, weil es ein schöner Abschluss ist. So schreibt etwa ImGonnaFudgeThatFish (au weia) einen Kommentar mit viel Zustimmung:

Der Fakt, dass das hier der wahrscheinlich letzte BG3-Cartoon ist, den wir bekommen, treibt mir Tränen in die Augen... Ich werde das hier vermissen.

Dieser Mix aus Euphorie und Ende bewegt gerade viele Fans. Aber Baldur’s Gate 3 wird weiterleben, auch wenn Larian das Buch nun endgültig zuklappt. Dank Mod-Support blüht dem Rollenspiel-Meisterwerk garantiert ein langes Leben mit vielen kreativen Updates.

Was Larian als Nächstes angeht? Wissen wir noch nicht. Sie haben allerdings in den vergangenen Monaten schon verraten, dass es mit RPGs weitergeht – und dass sie an zwei neuen Projekten arbeiten. Nichts mit Dungeons&Dragons, aber die Möglichkeiten sind ja vielfältig: Divinity? Pathfinder? Eine ganz neue Marke? Wir werden sehen. Aber erstmal ruft ein weiterer Akt 1!