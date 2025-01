Larian startet Meme-Offensive zu Baldur's Gate 3, um ein großes Feature im finalen Update zu bewerben

Die wohl merkwürdigste Weihnachtspostkarte, die ihr jemals bekommen werdet.

Im ersten Community-Update des Jahres 2025 auf Steam weist Larian erneut auf den anstehenden Stresstest für Patch 8 hin, das letzte große Update für Baldur's Gate 3. Darin steckt unter anderem der neue Fotomodus, dessen künstlerisches, aber vor allem komödiantisches Potenzial auch direkt zur Schau gestellt wird.

Bitte lächeln!

Ein Fotomodus gehört in Rollenspielen ja mittlerweile zum guten Ton und auch in Baldur's Gate 3 bekommt ihr zahlreiche Werkzeuge an die Hand, um euch und eure Gefährten in Szene zu setzen.

Im Community-Update zeigt Larian bereits einen Vorgeschmack auf die Memes, die Fans in Zukunft erwarten werden:

Der Fotomodus lässt sich immer aktivieren, bei den Tools gibt es aber ein paar Einschränkungen. Während Zwischensequenzen und in Dialogen können nur Dinge wie Rahmen, Sticker und Filter benutzt werden.

Seid ihr selbstständig in der Spielwelt unterwegs, könnt ihr beliebig die Kamera bewegen, Charaktere neu positionieren und ihren Gesichtsausdruck ändern. Das funktioniert auch, während ihr kämpft. Ein Selfie vor dem Sieg über einen Boss ist also drin.

Was steckt noch in Patch 8?

Jede der zwölf Hauptklassen darf sich über eine weitere Unterklasse freuen. Welche das sind, haben wir euch schon letztes Jahr vorgestellt.

Neu ist außerdem die Cross-Play-Funktion für Multiplayer-Lobbys. Die kann übrigens auch während des Stresstests für PC, PlayStation und Xbox getestet werden. Beim Probelauf gibt es diese Funktion jedoch nicht für Mac-Nutzer, sondern erst zum Release.

Ihr könnt euch übrigens nach wie vor für den Testlauf des Patches registrieren, eine Teilnahme ist dadurch aber nicht garantiert.

Wann das Update erscheinen soll, ist aktuell nicht bekannt, einen Zeitraum für den Stresstest gibt es ebenfalls bislang nicht. Patch 8 soll nun aber auch wirklich das Ende in Hinblick auf Content für Baldur's Gate 3 sein. Larian arbeitet bereits am nächsten Rollenspiel, will dazu aber erst mal noch keine Details preisgeben.