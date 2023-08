Baldur's Gate 3: Ich wünschte, ich hätte dieses Tor nie geöffnet

Neugier ist der Katze Tod, heißt es. Das durfte ich am eigenen Leib beim Spielen von Baldur's Gate 3 erfahren. »Tod« natürlich nur im übertragenen Sinne, schließlich bin ich dank unseres Zauber-Guides perfekt für jegliche Kämpfe gewappnet!

Das Internet, meine Kolleginnen und Kollegen aus der Redaktion und ich sind aber alle gleichermaßen vergnügt-fassungslos über die Szene, in die wir nichtsahnend hineingestolpert sind. Sie ist so herrlich grotesk, dass wir sie euch natürlich nicht vorenthalten wollen!

Während wir uns unsere Augen schrubben, erzählen wir euch spoilerfrei, wo ihr den Tatort findet. Oder verraten euch gleich, was euch hinter dem Tor erwartet!

Spoilerfrei: Wenn ihr es selbst erleben wollt

Ihr seid neugierig, wollt euch aber nicht gleich spoilern lassen? Dann verrate ich euch, wie ihr zu dieser Tür findet, um alles mit eigenen Augen zu sehen. Der Stall befindet sich im Norden des Zerstörten Dorfes bei den Koordinaten X: 26 und Y: 464.

Ich empfehle euch, kurz zu speichern, bevor ihr das Tor öffnet. Denn unterschiedliche Charaktere und Klassen zeigen unter Umständen unterschiedliche Reaktionen auf das Spektakel. Probiert beispielsweise mal, euren Barden vorzuschicken. Ach ja, und ihr betretet den Raum natürlich auf eigene Gefahr.

Spoiler: Was sich hinter der Tür verbirgt

In Baldur's Gate 3 kann es sich so richtig lohnen, alles gründlich abzusuchen, kleine Seitenstraßen abzulaufen, in Häuser einzubrechen, mit Charakteren zu quatschen. Denn überall verbergen sich kleine Geschichten und unerwartete Momente.

So auch hinter besagter Tür. In einem Nachbarhaus konnte ich die Tür eintreten, um in den Keller zu gelangen, wo ein geheimer Eingang ins Unterreich auf mich wartete. Natürlich kann ich derartige Geheimnisse nicht einfach links liegen lassen - und so machte ich mich auf die Mission, alle Häuser zu inspizieren und Türen schamlos einzutreten.

Nun. Manche Türen sind nicht ohne Grund verschlossen. Nichtsahnend öffnete ich das große Scheunentor - und unterbrach so die Entstehung eines Halb-Ogers. Liebe ist Liebe und Liebe ist schön. Aber den Koitus zwischen Oger und Grottenschrat hätte ich nicht unbedingt mit eigenen Augen miterleben müssen. Danke, Larian.

In der Redaktion und auch auf Reddit, Twitter und Co. sorgt diese Szene gleichermaßen für Lacher, Entsetzen und amüsiertes Kopfschütteln. Baldur's Gate 3 schafft es einfach immer wieder, uns mit solchen Momenten zu überraschen. Und wenn wir denken, schon alles gesehen zu haben, setzt es noch eins oben drauf. Oder stellt eben einen Grottenschrat hinter eine Oger-Dame.

Habt ihr auch schon solche absurden Situationen erlebt? Verratet es uns gerne in den Kommentaren! Wir haben auf jeden Fall noch ein paar Storys auf Lager. Aber von zerplatzenden Eichhörnchen, weggeschleuderten Gnomen und sich selbst fressenden Gnollen erzählen wir euch dann vielleicht ein andermal ...