Baldur's Gate 3: Besonders mächtige Skills haben einen hohen Preis und ihr könnt sie leicht verpassen

Wie sehr lasst ihr euch von bösen Kräften manipulieren, wenn sie euch dafür Macht schenken?

Bevor ihr weiter lest, werte Abenteurer, vernehmt unsere Warnung: Obwohl alle Infos in diesem Artikel aus dem neuen, offiziellen Community-Update von Entwickler Larian stammen, sind darin leichte Spoiler für den Beginn der Story von Baldur's Gate 3 enthalten.

Wenn ihr also wirklich komplett unbescholten und unwissend an das Rollenspiel herantreten wollt, setzt euch lieber ein Lesezeichen und kommt wieder, wenn ihr die erste Stunde hinter euch gebracht habt. Wer ab hier weiterliest, darf sich nicht in den Kommentaren beschweren – Deal? Wunderbar! Dann erklären wir euch jetzt, was es mit den besonderen Skills auf sich hat.

Ein versteckter Skill-Tree voller Tücken

Zu Beginn eures Abenteuers pflanzt euch ein Illithide einen Parasiten ins Gehirn, der euch mit anderen Befallenen mental verbindet. Der wabbelige Wurm stellt aber noch mehr in eurem Oberstübchen an – wenn ihr es zulasst. Er kann euch nämlich besondere Kräfte verleihen, die sonst nur Illithiden zur Verfügung stehen, verlangt dafür aber einen hohen Preis.

Welche Skills kann ich freischalten? Zum Beispiel könnt ihr euch in ein Versetzerbiest verwandeln (einen Panther mit Tentakeln und Teleport-Fähigkeiten), euch heilen und andere dazu zwingen, Dinge zu sagen oder zu tun, die sie gar nicht wollen.

Wie kann ich sie freischalten? Indem ihr weitere Parasiten konsumiert. Entweder zerrt ihr sie aus den Köpfen anderer Befallener (nach deren Ableben, versteht sich) oder findet welche in der Welt, zum Beispiel in Gläsern mit eingelegten Gehirnen. Lecker.

Wo sehe ich meine Illithiden-Skills? Diese besonderen Kräfte, insgesamt 25 Stück, zeigt euch Baldur’s Gate 3 in einem versteckten Skilltree an, in dem ihr immer mächtigere Skills freischaltet – entweder für euren eigenen Charakter oder für eure Begleiter.

Hier seht ihr, wie weit euer Gehirn schon verrottet ist.

Klingt super? Mehr Macht ist immer gut? Tja, werte Abenteurer, jetzt kommen wir zum fiesen Haken an der Geschichte.

Ihr seid hiermit gewarnt

Die Illithiden sind nämlich nicht gerade als nette Zeitgenossen bekannt, sondern versklaven andere Lebewesen und zerstören sie von innen heraus. Entsprechend riskant ist es, sich auf ihre dunklen Geschenke einzulassen. Je mehr Illithiden-Skills ihr verwendet, desto höher die Gefahr, euren Verstand und eure Seele zu verlieren.

Spielerisch heißt das zum Beispiel, dass sich eure Begleiter von euch abwenden, wenn ihr es mit dem Manipulieren und Unterwerfen übertreibt. Die Entwickler warnen außerdem vor noch viel komplizierten Problemen, die ihr euch möglicherweise aufhalst – aber diese Konsequenzen sollt ihr selbst herausfinden.

Werdet ihr euch die mächtigen Illithiden-Fertigkeiten zunutze machen? Was soll schließlich schon passieren, ihr habt das sicher vollkommen im Griff – und ungezügelte Macht hat ja noch nie zu schwerwiegenden Problemen geführt! Oder seid ihr Ritter in unbefleckten weißen Roben, die solche garstigen Parasiten nicht mal mit dicken Handschuhen anfassen würden?