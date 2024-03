Baldur's Gate 3: Einige mächtige Items werden laut Community in Akt 1 häufig übersehen

Nach eurem Absturz gibt es im ersten Akt von Baldur's Gate 3 viel zu entdecken, aber auch zu verpassen.

In Baldur's Gate 3 gibt es unzählige Waffen, Rüstungen und Schmuckstücke, die an mehr oder weniger offensichtlichen Stellen zu finden sind. Wer nicht jeden Stein umdrehen oder Händler abgrasen möchte, verpasst jedoch möglicherweise ein paar mächtige Items. Gut, dass die Community aufpasst und über die Larven in ihrem Kopf (Reddit) Informationen teilt.

Baldur's Gate 3: Community zählt mächtige Items auf

Vorweg die obligatorische Spoilerwarnung für den ersten Akt. Im folgenden Reddit-Thread diskutieren die Spieler über Items, die im ersten Teil des Spiels schnell übersehen werden können.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Hier kommen die sieben Items, über die am meisten diskutiert wurde:

Das flüsternde Versprechen : Dieser Ring segnet ein Ziel, das ihr heilt, für 2 Runden und gibt einen Bonus von 1W4 auf Angriffs- und Rettungswürde. Ihr könnt den Ring bei Volo kaufen.

: Dieser Ring segnet ein Ziel, das ihr heilt, für 2 Runden und gibt einen Bonus von 1W4 auf Angriffs- und Rettungswürde. Ihr könnt den Ring bei Volo kaufen. Amulett von Silvanus: Diese Kette gibt euch den Zauber »Geringe Wiederherstellung«, der ein Ziel von Gift, Krankheit, Paralyse oder Blindheit befreit. Ihr findet das Amulett unter einem Stein im Druidenhain nahe dem Bären Ormn.

Diese Kette gibt euch den Zauber »Geringe Wiederherstellung«, der ein Ziel von Gift, Krankheit, Paralyse oder Blindheit befreit. Ihr findet das Amulett unter einem Stein im Druidenhain nahe dem Bären Ormn. Verformtes Stirnband der Intelligenz: Der Kopfschmuck erhöht den Intelligenzwert des Trägers auf 17, aber nicht darüber hinaus. Ihr bekommt ihn als Beute vom Lump, dem Oger im verlassenen Dorf.

Der Kopfschmuck erhöht den Intelligenzwert des Trägers auf 17, aber nicht darüber hinaus. Ihr bekommt ihn als Beute vom Lump, dem Oger im verlassenen Dorf. Ätzendes Band: Der Ring fügt jedem Angriff, der physischen Schaden verursacht, 2 Säure-Schaden hinzu. Er wird von Derryth in der Mykoniden-Kolonie verkauft.

Der Ring fügt jedem Angriff, der physischen Schaden verursacht, 2 Säure-Schaden hinzu. Er wird von Derryth in der Mykoniden-Kolonie verkauft. Sussur-Dolch: Eine der Waffen, die ihr durch die Quest »Vollende die meisterliche Waffe« bekommt. Getroffene Gegner erhalten den Zustand »Stille« und können keine Zauber mehr sprechen.

Eine der Waffen, die ihr durch die Quest »Vollende die meisterliche Waffe« bekommt. Getroffene Gegner erhalten den Zustand »Stille« und können keine Zauber mehr sprechen. Trauernder Frost: Dieser Zauberstab wird aus dem Eisigen Kristall, Griff uns Stiel kombiniert. Die Waffe verursacht um Nahkampf zusätzlich 1W4 Kälteschaden und verstärkt auch die Frostzauber des Trägers.

Dieser Zauberstab wird aus dem Eisigen Kristall, Griff uns Stiel kombiniert. Die Waffe verursacht um Nahkampf zusätzlich 1W4 Kälteschaden und verstärkt auch die Frostzauber des Trägers. Schmugglerring: Zwar reduziert der Fingerschmuck den Charismawert um 1, erhöht aber gleichzeitig Heimlichkeit und Fingerfertigkeit um 2. Ihr findet ihn östlich des Wegpunkts »Waukeens Ruh« bei einem Skelett am Fluss.

Natürlich gibt im ersten Akt noch weitere Items, die man durchaus verpassen kann. Habt ihr all diese Gegenstände bereits in euren Spieldurchläufen gefunden? Für welche Builds habt ihr sie eingesetzt? Gibt eine Waffe, einen Ring oder etwas andere, dass definitiv noch in diese Liste gehört? Schreibt eure Erfahrungen und Tipps gerne in die Kommentare