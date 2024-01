Viele Spieler töten in Baldur's Gate 3 einen NPC, der euch als Händler richtig starkes Zeug verkauft

Reichtum, Macht und Ruhm. Was wünschen wir uns als Rollenspieler mehr?

In Baldur's Gate 3 gibt es für ein Problem meist mehrere Lösungen. Manche davon enden in einem großen Gemetzel, andere in einer friedlichen Einigung und wiederum mit richtig fetter Beute. Man muss sich nur richtig anstellen und die Hinweise deuten.

Im Folgenden wollen wir euch ein Geheimnis aus Akt 3 verraten. Dort könnt ihr nämlich mit etwas Geschick und Skrupellosigkeit auf einen ganz besonderen Händler treffen. Solltet ihr noch nicht in Akt 3 angekommen sein und Spoiler vermeiden wollen: Bitte lest nicht weiter!

Achtung, in den folgenden Abschnitten findet ihr Story-Spoiler zu Akt 3

Wo ist der Händler zu finden? Den findet ihr beim Mordtribunal des Bhaal (beziehungsweise beim Tempel von Bhaal) unterhalb der Candulhallow Grabsteine. Hier führt euch die Hauptstory eh hin, um Orins Netherstein zu finden. Die zugehörige Quest heißt Beeindrucke das Mordtribunal und der Händler ist das Echo von Abazigal.

Wie kann ich den Händler freischalten? Nur mit dem Fund des Ortes ist es in diesem Fall nicht getan. Denn um den Händler zur Auslage seiner Waren zu bewegen, müsst ihr erstmal eine unheilige Assassine des Bhaal werden.

Dazu müsst ihr Minsc, Jaheira und die Ermittlerin Valeria töten, um Richter Sarevok Anchev (wer Baldur's Gate 1 und 2 gespielt hat, erkennt den alten Haudegen vielleicht wieder) zu beweisen, dass ihr würdig seid. Erst jetzt könnt ihr mit dem Echo von Abazigal sprechen (den kennen alte Baldur's-Gate-Hasen vermutlich auch noch).

Kann ich den Typ nicht einfach umboxen? Solltet ihr keine unheilige Assassine werden wollen, führt euer Gespräch mit Sarevok unausweichlich zu einer Massenkeilerei, an dessen Ende hoffentlich ihr als einzige noch steht.

Dabei könnt ihr Abazigal nicht einfach mit einem nicht-tödlichen Angriff umholzen, weil der Geist auch bei einem K.O. einfach verschwindet. Der Inhalt seines Inventars bleibt euch damit also verwehrt.

Was hat der Händler im Gepäck?

Wenn ihr euch jetzt fragt, ob die Waren des Händlers es wirklich wert sind, Hamster Boo traurig zu machen, können wir euch die moralische Entscheidung zwar nicht abnehmen, euch aber kurz die spannendsten Waren zeigen (ab 3:54):

Unter anderem verkauft Abazigal ein Rüstungsset des Bhaal. Das ist eine leichte Rüstung und äußerst selten. Die Kapuze lässt euch besser im Dunkeln sehen, gibt euch +2 auf Initiative und stattet euch mit dem Zauber Unsichtbarkeit sehen aus. Das Bruststück hat eine Rüstungsklasse von 14, eine mörderische Aura (macht alle Gegner im Umkreis von 2 Metern anfälliger für Schaden durch Stichwaffen) und gibt euch weitere +2 auf Initiative.