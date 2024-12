»Sieht das cool aus!« - Für Baldur's Gate 3 entsteht eine neue Mega-Kampagne - aber nicht bei Larian

In der Kampagne der Modder spielen die Drow eine besondere Rolle.

Wie der angekündigte Patch mit zwölf neuen Unterklassen beweist, ist Entwickler Larian noch nicht ganz fertig mit Baldur's Gate 3. Die Kampagne selbst ist allerdings abgeschlossen und so fällt die Aufgabe, neue Geschichten in BG3 zu erzählen, der Modding-Community zu.

Und die ist bereits fleißig dabei, wie das Projekt »Path to Menzoberranzan« zeigt.

Die Stadt der Spinnen

Zur konkreten Story der von Fans entwickelten Kampagne gibt es aktuell noch keine Infos, doch zeigt der Leiter des Projektes Lotrich3 sowohl auf YouTube als auch im Reddit stetig kurze Updates der Mod.

Auf den Bildern ist Waukeens Promenade zu sehen, ein Teil der Stadt Athkatla, die natürlich Kennern von Dungeons & Dragons ein Begriff ist, aber auch schon im Spiel Baldur's Gate 2 besucht wurde.

Am namensgebenden Menzoberranzan wird ebenfalls gearbeitet. Die Stadt der Spinnen ist eine der größten Städte der Drow und wird für die Mod von Grund auf entwickelt. In einigen Videos sind bereits neue Teile des Underdarks zu sehen, denn dort in den Tiefen liegt Menzoberranzan.

Die Mod wird kostenlos sein und laut Lotrich3 neue Items, Orte, Quests, Dialoge, Begleiter und mehr haben. Das Projekt entsteht allerdings nicht mit den offiziellen Mod-Tools von Larian, sondern mit einem Toolkit von Nexusmods namens Moonglasses.

An dem Projekt sitzt ein Team aus etwa 120 Freiwilligen, erklärt Lotrich3 im Reddit. Außerdem sind gut 50 Sprecher beteiligt. Die Arbeit kann über eine Patreon-Seite unterstützt werden. Mit einer spielbaren Beta rechnet der Leiter des Teams in etwa fünf Monaten.

Die Community ist begeistert

Unter den Reddit-Beiträgen und YouTube-Videos findet sich nichts als Lob für das Projekt. Reddit-Nutzer LobsidedBlacksmith5 schreibt: »Wow, sieht das cool aus!« FramingA pflichtet ihm bei: »Das wird so ein Spaß, ich bin so aufgeregt.«

Auf die Info zu den 50 Synchronsprechern reagiert tdy96 wie folgt: »Das ist die absolut beste Antwort. Ich habe ein paar Mods gesehen, die damit anfingen, KI-Stimmen zu nutzen, und war besorgt. Ich kann den Release kaum erwarten.«

Zwar ist Lotrich3 optimistisch, in ein paar Monaten eine Beta zu veröffentlichen, dennoch sind Mods immer auf den Einsatz der Fans angewiesen und gerade so ambitionierte Projekte wie »Path to Menzoberranzan« benötigen viel Durchhaltevermögen aller Beteiligten.