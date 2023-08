Baldur's Gate 3: Völlig unerwartet ist Patch 2 jetzt schon da - das steckt drin

Patch 2 ist jetzt schon da und lohnt sich für Karlach-Fans.

Weiter mit GameStar Plus Wenn dir gute Spiele wichtig sind. Besondere Reportagen, Analysen und Hintergründe für Rollenspiel-Helden, Hobbygeneräle und Singleplayer-Fans – von Experten, die wissen, was gespielt wird. Deine Vorteile: Alle Artikel, Videos & Podcasts von GameStar Frei von Banner- und Video-Werbung Einfach online kündbar Jetzt weiter Inhaltsverzeichnis 1 Einleitung

Das sind die wichtigsten Änderungen 2 Ganze Seite

Hat Larian einen Hast-Zauber auf sich gewirkt, oder was ist da los? So früh hat wohl kaum jemand mit dem zweiten großen Patch für Baldur's Gate 3 gerechnet. Aber es ist nun schon so weit. So eben wurde ein neues Update für das Rollenspiel veröffentlicht und bringt erneut unzählige Verbesserungen.

Wir fassen hier die wichtigsten Details zusammen und haben sämtliche Patch Notes auf der zweiten Seite für euch. Aber Achtung! In den Patch Notes finden sich zum Teil Spoiler für die Story der Begleiterin Karlach.

1:35:26 Starfield vs. Baldur's Gate 3: Das Rollenspiel-Duell des Jahres

Das sind die wichtigsten Änderungen

Erneut gibt es einige Highlights unter den zahlreichen Fixes und Neuerungen in diesem Patch. Darunter sogar quasi das erste neue Feature, seit dem Baldur's Gate 3 veröffentlicht wurde. Hier sind die wichtigsten Änderungen von Patch 2:

Ihr könnt mit der Hilfe von Lazarus nun Freunde aus eurer Party schmeißen, die eine Koop-Runde mit euch gestartet haben. Damit sind eure Plätze also nicht mehr dauerhaft belegt, wenn ihr alleine weiterspielen wollt.

Es wurden sehr viele neue Szenen rund um Karlach hinzugefügt. Unter anderem ein alternatives Ende für die Tiefling-Barbarin, das sich viele Fans gewünscht haben.

Zahlreiche Auslöser, die den Fortrschritt blockierten oder das Spiel zum Absturz brachten, wurden gefixt.

Das Inventar wurde optimiert und soll nun besser sichtbar machen, welche Items ausgerüstet sind und zusätzlich könnt ihr nun nach Raritätsstufen filtern.

Bei einem Level-Up werden Attributs-Änderungen nun sofort in der Zusammenfassung angezeigt.

Die Performance soll optimiert worden sein.

Das ist aber bei weitem noch nicht alles, überprüft also am besten selbst, ob ein Bug nach wie vor in eurem Spiel besteht. Ihr könnt den Patch bereits runterladen und installieren. Insgesamt werden 580 MB runtergeladen.

Was denkt ihr über den neuen Patch? Gibt es eine Veränderung, die ihr euch ganz besonders gewünscht habt oder fehlt euch ein ganz spezifischer Fix? Welche Bugs sollte Larian schleunigst angehen und gibt es neue Features, die ihr euch momentan wünscht? Wartet ihr mit dem Spielen noch auf weitere Patches? Schreibt es uns liebend gerne in die Kommentare!