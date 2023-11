Baldur's Gate 3: Patch 5 fixt endlich einen absurden Bug, an dem ihr auch ein wenig selbst schuld seid

Bald kommt auch Fan-Liebling Astarion in den Genuss neuer Kuss-Animationen.

Bei Baldur's Gate 3 kennt die Patch-Maschinerie keine Ruhepause. Nachdem am 2. November der große Patch 4 erschienen ist, steht nun für die letzte Novemberwoche bereits Patch 5 an - und der soll ebenfalls sehr wichtig sein. Ein genauer Termin ist noch nicht bekannt.

Detaillierte Patch Notes gibt es seitens Larian zwar auch noch keine. Aber zwei sehr wichtige Verbesserungen für das kommende Update wurden bereits enthüllt: Eine davon betrifft die Performance des Rollenspiels, vor allem im finalen Akt, die andere hingegen widmet sich dem Küssen. Ja, richtig gelesen!

Eure Verbrechen belasten die Performance des Spiels

Die Performance soll sich verbessern. Denn ausgerechnet Patch 4 hatte an dieser Front die Lage verschlechtert statt verbessert. Schuld daran ist ein Fix, der euch den Diebstahl von Items innerhalb der Türme des Mondaufgangs erleichtern sollte. Das hat auch geklappt, das Problem ist nur: Von diesem Punkt an werden die Abfrageroutinen im Spielcode nicht mehr korrekt ausgeführt.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Vereinfacht ausgedrückt: Jedes Mal, wenn ihr daraufhin im Spiel etwas stehlt oder vandaliert, wird sozusagen eine Wurde ich dabei gesehen? -Abfrage ausgeführt und anschließend aus der Pipeline gelöscht. Seit dem Fix in Patch 4 wurde diese Pipeline aber eben nicht mehr bereinigt und so stapelten sich die eigentlich schon längst erledigten Abfragen im Hintergrund, während ihr weiterspielt.

Das hat vor allem in Akt 3 einen spürbaren Einbruch der Spielperformance zur Folge. Larian verspricht, dieses Problem mit Patch 5 wieder aus der Welt zu schaffen.

Astarion küsst jetzt besser

Zeit für etwas Romantik. Mit Patch 4 bekamen eure Begleiter Karlach und Halsin neue Animationen fürs Knutschen spendiert. Zur Erinnerung: So sieht es inzwischen aus, wenn Halsin jemanden richtig doll lieb hat:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Twitter-Inhalt

Der Liebling vieler Fans ging aber leer aus. Natürlich meinen wir Astarion, was dachtet ihr denn?! Der charmante Hochelf kommt mit Patch 5 nun auch in den Genuss der neuen Kuss-Animationen, was viele Fans erfreuen dürfte.

Bis Patch 5 erscheint, könnt ihr euch ja mit diesen tollen Geschichten zu Baldur's Gate 3 die Zeit vertreiben:

Wie gefallen euch die beiden bereits bekannten Verbesserungen, die Patch 5 in Baldur's Gate 3 integrieren wird? Seid ihr inzwischen mit eurem ersten Durchgang fertig oder habt ihr gar bereits den zweiten oder dritten Anlauf gestartet? Welche Baustellen hat das Spiel eurer Meinung nach noch? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!