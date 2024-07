Baldur's Gate 3: Die Beta für Patch 7 verschiebt sich, dafür enthüllt Larian neue Infos

In Baldur's Gate 3 ist die dunkle Seite manchmal ziemlich verlockend. Gut, dass bald neue böse Enden kommen.

Moment mal, hab ich den Kalender falsch gelesen? Wer sich erfolgreich für die Closed Beta von Patch 7 für Baldur's Gate 3 beworben hat, wundert sich heute beim Aufwachen vielleicht – eigentlich sollte es doch schon losgehen! Doch Larian hat die Testphase in letzter Minute verschoben, weil vorher noch technische Probleme behoben werden müssen.

Die Zeit bis zum Start der Beta könnt ihr euch versüßen, indem ihr die ersten Patch Notes lest. Wir fassen euch die wichtigsten Änderungen zusammen, die ganze Liste findet ihr auf Seite 2. Beachtet bitte, dass es sich dabei nur um einen Teil der finalen Patchnotizen handelt.

Wann findet die Closed Beta von Patch 7 nun statt? Ein exaktes Datum gibt es noch nicht, es soll aber noch diese Woche losgehen, also vor dem 28. Juli 2024. Die Registrierung via Steam ist weiterhin offen.

Das steckt in den ersten Patch Notes

Wir wiederholen jetzt nicht nochmal, dass es neue böse Enden und Modding-Tools geben wird, darüber haben wir ja erst vor ein paar Tagen berichtet. Diese Änderungen hingegen waren bisher noch nicht oder weniger bekannt:

Honour Mode Light: Ihr könnt spezielle Mechaniken aus dem schwierigsten Spielmodus in eurem Custom-Schwierigkeitsgrad aktivieren, ohne dass ihr dabei den Permatod in Kauf nehmen müsst. Wenn ihr euch zum Beispiel einfach nur die Kämpfe schwerer machen wollt, verleiht ihr so vielen Bossen neue legendäre Aktionen.

UI-Verbesserungen: Bei den Video-Optionen soll es übersichtlicher werden, auch im Spiel selbst werden Verbesserungen vorgenommen. Es heißt so etwa bei Seife jetzt »Benutzen« und nicht mehr »Konsumieren«. Reaktionen müsst ihr nicht mehr mühsam deaktivieren, ihr wählt einfach nur die, die ihr ausüben wollt.

Gameplay:

Ein gewisser Clan von schuppigen Gestalten aus Akt 1 taucht nun im Finale auf und hilft euch, wenn ihr euch mit ihnen angefreundet habt.

Auch die Gondianer helfen euch nun mit einem besonderen Geschenk im Endkampf, wenn ihr Verbündete seid.

In Shars Tempel kann man eine Herausforderung jetzt nicht mehr mittels automatischer Wegfindung umgehen.

Wenn ihr Vorräte für die lange Rast auswählt, nimmt sich das Spiel jetzt nur noch so viele von einem Stapel, wie wirklich benötigt werden.

Sonstiges:

Astarion steht jetzt nicht mehr die ganze Zeit lesend im Camp, sondern bekommt andere Animationen.

Auch Minsc hat etwas Neues gelernt und demonstriert manchmal sein Tai-Chi.

Einige Details in den persönlichen Geschichten der Begleiter wurden angepasst, lest diesen Teil (unter der Überschrift »Writing and Flow«) in den Patch Notes nur, wenn euch Spoiler nicht stören!

Wie bereits erwähnt findet ihr die kompletten bisher veröffentlichten Patch Notes auf der nächsten Seite. Am Release von Patch 7 im September 2024 soll sich trotz der verschobenen Closed Beta erstmal nichts ändern. Ein genaues Release-Datum war ja sowieso noch nicht bekannt, Larian hat also einen Spielraum bis zum Ende des Monats.