Baldur's Gate 3: Weil ein Spieler wichtige Items im Meer versenkt, entdeckt er eine versteckte Mini-Quest

Eines der Items ist unter anderem Ketherics Nesserstein.

Baldur’s Gate 3 verlangt euch eine ganze Menge Entscheidungen ab, mit denen ihr den Verlauf eures Abenteuers beeinflusst. Das Spiel lässt euch dabei eine sehr große Freiheit. Das führt bisweilen dazu, dass ihr auch eine ganze Menge »falsch« machen könnt.

Allerdings hat Larian an der einen oder anderen Stelle Netz und doppelten Boden eingebaut – selbst für diejenigen, die partout die Hauptstory mit besonders »weisen« Entscheidungen sabotieren wollen. Das fand der YouTuber Proxy Gate Tactician heraus, der dadurch eine versteckte Mini-Querst freischaltete.

Ohne die Items ist ein Sieg unmöglich

Bevor ihr weiterlest seid gewarnt vor Story-Spoilern: Falls ihr Baldur’s Gate 3 oder dessen dritten Akt noch nicht gespielt habt und euch noch überraschen lassen wollt, lest besser nicht weiter.

Konkret geht es um die Nessersteine (engl.: Netherstones), die ihr etwa im letzten Drittel des Rollenspiels sammelt. Die Steine dienen dazu, das Ältestengehirn (engl.: Elder Brain) zu kontrollieren. Ohne die Steine ist ein Sieg unmöglich.

Ihr seid als Spieler aber völlig frei, wo ihr die Steine aufbewahrt. Theoretisch könnt ihr die Steine in einem Fass verstauen und dieses dann in einen Fluss werfen – was euch umgehend in einen Gedankenschinder verwandelt und das Spiel vorzeitig beendet.

Proxy Gate Tactician wollte nun herausfinden, wie das Spiel reagiert, wenn er die Steine auf kreativere Art und Weise »verliert«. Beispielsweise wenn er die Steine an einem Ort fallen lässt, den die Spieler nur einmal im ganzen Spiel besuchen.

Vorzeitiges Spielende bleibt aus

Der Eiserne Thron ist ein solcher Ort. Die Spieler besuchen diesen unter Wasser gelegenen Dungeon nur einmal bevor er explodiert. Zur großen Überraschung des YouTubers kann er die Steine dort platzieren und wird nicht von dem Spiel gehindert. Und auch ein vorzeitiges Spielende bleibt aus.

Stattdessen gibt es mehrere Mini-Quests, die es euch ermöglichen, doch noch in den Besitz der Steine zu kommen. Die Aufgaben spielen immer in den südöstlich gelegenen Docks der Unterstadt von Baldur’s Gate.

In dem Gebiet werdet ihr automatisch von einer Gruppe Sahuagin attackiert. Habt ihr die Steine vorher unter Wasser versenkt, trägt sie später einer der getöteten Gegner bei sich. Habt ihr die Gegner schon vorher (zufällig) erledigt, befinden sich die Steine im Besitz des Fischers Old Troutman. Der steht an den Docks und verkauft sie euch für lächerliche drei Gold pro Stück. Solltet ihr auch, warum auch immer, Old Troutman vorher schon getötet haben, findet ihr die Steine in einem angeschwemmten toten Fisch.

Gruppe aufhalten, bevor sie entkommt

Nach dem Eisernen Thron versucht es der YouTuber mit der Gießerei der Stahlwache. Die befindet sich ebenfalls in der Unterstadt und kann ebenfalls nur einmal besucht werden. Ihr könnt die Steine dort fallen lassen, bevor die Gießerei in die Luft gejagt wird.

Doch auch dafür hat Larian einen Notfallplan eingebaut. Südlich der brennenden Fabrik erscheint eine Gruppe Kobolde, die die Steine in ihrem Besitz hat. Fünf Züge haben die Spieler Zeit, die Gruppe zu stoppen, bevor die Kobolde verschwinden.

Lasst ihr die Gruppe entkommen, werdet ihr in einen Gedankenschinder verwandelt und das Spiel endet.

Es gibt ein Schlupfloch

Das alleine zeigt, mit welcher Liebe zum Detail Larian gearbeitet hat, um auch für die unsinnigsten Entscheidungen eine Lösung zu finden. Zumal die oben genannten Entscheidungen immer wieder von wütenden Kommentaren des Imperators quittiert werden.

Ein Schlupfloch findet Proxy Gate Tactician dann aber doch. Beim Jahrmarkt in Rivington könnt ihr einen Dschinn verärgern. Der verwandelt euch zur Strafe in einen Käse, wie in diesem Video:

Oder er teleportiert euch mit einem Fingerschnipsen in den Dschungel, aus dem ihr wieder herausfinden müsst. Habt ihr es herausgeschafft, findet ihr nie wieder dorthin zurück.

Lasst ihr die Steine nun hier fallen und verlasst den Dschungel, meldet sich nicht der Imperator. Und auch das Spiel gibt euch keine Quest, um die Steine wiederzuerlangen – anders als beim Eisernen Thron.

Während euch er Dschinn per Fingerschnipsen »nur« in den Dschungel teleportiert, kann euch einer der coolsten Bösewichte im Spiel so kurzerhand auslöschen. Das mussten zuletzt zwei Spieler erfahren.

Denn deren Honor Run endete im dritten Akt abrupt auf tragische und ungewöhnliche Weise. Die ganze Geschichte dazu lest ihr in dem dazugehörigen Text, den wir euch in die Linkbox gepackt haben.