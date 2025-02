Mit Patch 8 bekommt Baldur's Gate 3 wohl zwei weitere, richtig fiese Enden

Baldur's Gate 3 erlaubt euch, zum strahlenden Held oder zum grausamen Bösewicht zu werden.

Baldur's Gate 3 ist beinahe abgeschlossen. Also, das Spiel selbst ist natürlich schon lange mehr als fertig – aber ein Update mit ordentlich Inhalten kommt noch. Der lang erwartete Patch 8 wird aktuell von der Community getestet und dabei sind spannende Änderungen aufgefallen, die bisher nicht bekannt waren.

Offenbar stecken zwei neue Enden für die Story drin! Beide klingen relativ bis absolut böse, aber genau das trägt in Baldur’s Gate 3 ja durchaus zum Spaß bei. Ab hier gibt’s natürlich Spoiler fürs Finale. Seid ihr dafür noch nicht bereit, dann schaut doch mal in die bereits offiziell angekündigten Änderungen von Patch 8.

Komplettes Chaos? Nicht Tavs Problem

Bei den neuen Enden handelt es sich offenbar um zwei Varianten eines bestimmten Vorgehens. Dazu müsst ihr im finalen Kampf gegen das Nesserhirn die Kontrolle über den mächtigen Feind übernehmen. Was schon ziemlich böse ist, weil ihr damit Chaos und Zerstörung über die Welt bringt, ganz für eure eigenen Zwecke.

Neu ist allerdings die Möglichkeit, sich anschließend die Kaulquappe aus dem Hirn zu ziehen, sodass ihr selbst nicht mehr unter der Gedankenschinder-Kontrolle steht. Nun könnt ihr euch einfach vom Weltuntergang abwenden, den ihr gerade verursacht habt. In Variante 1 nehmt ihr eure Gefährten mit, in Variante 2 lasst ihr sie als Sklaven des Gehirns zurück. Na, prost.

Wollt ihr euch das mal anschauen? Hier hat YouTuber Hyperspace Towel beide Möglichkeiten aufgezeichnet:

Das düstere Ende sollte mit jedem Tav oder Origin-Charakter möglich sein, wenn ihr euch nicht vorher in einen Gedankenschinder verwandeln lasst.

Wann erscheint Patch 8 für Baldur’s Gate 3? Das steht bisher noch nicht fest, wie erwähnt wird das Update gerade getestet. Es soll 12 neue Subklassen ins Spiel bringen, was allein schon beim Balancing recht komplex werden dürfte. Außerdem steckt ein Fotomodus und vieles mehr drin, mehr lest ihr oben in den verlinkten Artikeln.