Baldur's Gate 3: Patch 8 bringt die vielseitigste Klasse jeder DnD-Party mit sich

Larian feiert seine eigenen Updates inzwischen schon ziemlich ab. Die Panels from Hell sind tatsächlich aufwändig produzierte Shows, mit dem typisch nerdigen Larian-Humor. Jetzt gab es zur Feier des Release von Patch 8 erneut einen großen Livestream, den ihr euch hier ansehen könnt.

Und so aufwändig das scheint, die Updates für Baldur's Gate 3 geben solche Shows tatsächlich her. Immerhin steckt in diesen großen Patches in der Regel richtig viel. Patch 8 haut jetzt wieder eine ganze Menge neuer Inhalte raus. Wäre das Rollenspiel nicht im Early Access, könnte man fast meinen, das wär ein kompletter DLC.

Wir geben euch hier eine schnelle Übersicht, über die wichtigsten neuen Inhalte. Die kompletten Patch Notes findet ihr auf der zweiten Seite.

Wir haben Baldur's Gate 3 übrigens erst kürzlich wieder einem Nachtest unterzogen. Wie gut uns das Rollenspiel bisher gefällt, erfahrt ihr in diesem Test:

Es gibt eine neue Klasse

Die präsenteste Neuerung von Update 8 ist die Einführung einer neuen Charakterklasse. Künftig könnt ihr euch also auch einen Charakter erstellen, der als magischer Musikus seine Sporen verdient.

Das macht den Barden besonders

Barden sind die Schweizer Taschenmesser jeder Heldenparty in Dungeons & Dragons. Sie sind gerade in der fünften Edition dafür berüchtigt, ein wenig von allem zu können. Barden können schleichen, stehlen, reden oder kämpfen. Und zu allem Überfluss sind sie auch noch magisch begabt. Im Kampf agieren sie zwar meiste eher als Unterstützer, können aber auch mit verschiedenen Aktionen Schaden anrichten.

Die berühmteste Aktion dieser Art sind die Cutting Words. Ein Zauber, mit dem der Barde sein Gegenüber wüst beschimpft und damit tatsächlich psychologischen Schaden anrichtet. Richtig, Barden sind im Grunde professioneller Mobber. Tatsächlich werden Barden auch in Baldur's Gate 3 beleidigend. Larian hat 97 eingesprochene Beleidigungen beigefügt, die im altenglischen Stil geäußert werden.

Das sind die Unterklassen

College of Valour: Diese Barden sind aufs Kämpfen spezialisiert. Sie können sich mit einfachen Waffen kompetent selbst verteidigen und unterstützen die kämpferischen Fähigkeiten ihrer Gefährten.

Diese Barden sind aufs Kämpfen spezialisiert. Sie können sich mit einfachen Waffen kompetent selbst verteidigen und unterstützen die kämpferischen Fähigkeiten ihrer Gefährten. College of Lore: Barden des College of Lore streben eher nach Wissen als Kampfstärke. Doch auch diese Barden sind in einem Gefecht nicht nutzlos. Mit ihren Zaubersprüchen werden Feinde oft verwirrt oder auf andere Art und Weise geschwächt.

Instrumente aller Art

Es kann keine Barden ohne Instrumente geben. Mit Patch 8 hat Larian aus genau diesem Grunde solche Gegenstände ins Spiel gebracht. Sobald in dem Performance-Talent die vierte Stufe erreicht wurde, kann jeder Charakter auf Flöten, Trommeln, Lauten, Harfen oder Violinen spielen. Pfeifen ist ebenfalls möglich.

Dafür müsst ihr nicht einmal ein Barde sein. Jede Klasse kann potentiell auf einem Instrument spielen. Das geht im übrigen auch gemeinsam als Gruppe und die Musik eignet sich tatsächlich, um NPCs abzulenken.

Es gibt ein neues Volk

Dass Gnome als Volk spielbar werden, ist keine Überraschung. Das Volk gab es ohnehin schon im Spiel in Form von NPCs und vor kurzem hat sich Studioleiter Swen Vincke auch ein wenig verplappert. Jetzt sind die Gnome aber offiziell und mit Patch 8 sogar bereits spielbar. Eurem gnomischen Barden steht also nichts mehr im Weg.

Weitere Verbesserungen

Die neue Klasse und die Gnome sind die größten Highlights des neue Updates. Da sich Baldur's Gate 3 aber weiterhin im Early Access befindet, wird natürlich noch viel am grundlegenden Gameplay geschraubt. Patch 8 bringt daher zahlreiche neue Optionen. Die wichtigsten Änderungen sind:

Schnellere Kämpfe: Baldur's Gate 3 hat anders als seine Vorgänger rundenbasierte Gefechte. Das kann manchmal dauern, wenn viele Gegner am Zug sind. Eine neue Option macht es möglich, dass gewisse Gegnertypen in Gruppen agieren und so gleichzeitig laufen oder angreifen. Das beschleunigt manche Kämpfe.

Baldur's Gate 3 hat anders als seine Vorgänger rundenbasierte Gefechte. Das kann manchmal dauern, wenn viele Gegner am Zug sind. Eine neue Option macht es möglich, dass gewisse Gegnertypen in Gruppen agieren und so gleichzeitig laufen oder angreifen. Das beschleunigt manche Kämpfe. Mehr Emotion: Mit dem neuen Patch sollen Charaktere in Dialogen nachvollziehbarere Emotionen zeigen. Ein Feature namens Sustained Emotion Acting wurde eingebaut, damit haben Figuren im gesamten Dialog eine grundlegende Emotion. Sie setzen nach dem Ende eines Satzes also keinen neutralen Gesichtsausdruck mehr auf, wenn sie eigentlich gerade traurig sein sollen.

Mit dem neuen Patch sollen Charaktere in Dialogen nachvollziehbarere Emotionen zeigen. Ein Feature namens Sustained Emotion Acting wurde eingebaut, damit haben Figuren im gesamten Dialog eine grundlegende Emotion. Sie setzen nach dem Ende eines Satzes also keinen neutralen Gesichtsausdruck mehr auf, wenn sie eigentlich gerade traurig sein sollen. Besseres Gedankenlesen: Ihr dürft den Zauber Detect Thoughts jetzt auch während eines Gesprächs anwenden und nicht nur davor. Allerdings können Gesprächspartner das bemerken und werden in diesem Fall einen Kampf einleiten.

Ihr dürft den Zauber Detect Thoughts jetzt auch während eines Gesprächs anwenden und nicht nur davor. Allerdings können Gesprächspartner das bemerken und werden in diesem Fall einen Kampf einleiten. Bessere Haare: Die Haare der beiden Begleiter Gale und Wyll wurden optisch überarbeitet. Außerdem soll es im Charaktereditor jetzt noch mehr Optionen für Haarstile und Haarfarben geben.

Die Haare der beiden Begleiter Gale und Wyll wurden optisch überarbeitet. Außerdem soll es im Charaktereditor jetzt noch mehr Optionen für Haarstile und Haarfarben geben. Elfen-Animationen: Jedes Volk in Baldur's Gate 3 soll eine eigene Art und Weise haben, wie es sich bewegt. Elfen haben sich bislang aber genau so bewegt wie Menschen. Mit Patch 8 laufen, posieren und kämpfen Elfen jetzt aber auf ihre Art.

Jedes Volk in Baldur's Gate 3 soll eine eigene Art und Weise haben, wie es sich bewegt. Elfen haben sich bislang aber genau so bewegt wie Menschen. Mit Patch 8 laufen, posieren und kämpfen Elfen jetzt aber auf ihre Art. Graben: Ihr könnt, wenn eure Charaktere Aufmerksam genug sind, in der Spielwelt nun Grabungsstellen entdecken. Solche Orte dürft ihr mit Hilfe einer Schaufel ausbuddeln und so besondere Schätze entdecken. 30 solcher Orte gibt es nun im ersten Akt.

Noch mehr Details zu den Verbesserungen findet ihr in den kompletten englischen Patch Notes auf der nächsten Seite.