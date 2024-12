Baldur's Gate 3: Larian bittet euch, ihr Spiel kaputtzumachen - damit Patch 8 bald erscheinen kann

Jetzt dürft ihr auch mal eurem inneren Dark Urge freien Lauf lassen.

Ihr wisst ja: Manchmal muss man Opfer für das Allgemeinwohl erbringen. Etwa sich freiwillig als Tribut für den kommenden Baldur's Gate 3 Stresstest zu melden und schon vor allen anderen Teile von Patch 8 anzuschauen und zu spielen – oder jede Menge kaputtzumachen.

Genau dazu rufen aktuell die Entwickler des Rollenspielhighlights auf, die für Januar noch willige Spielerinnen und Spieler für ihren Stresstest zu Patch 8 suchen. Ziel des Tests ist es, jegliche Bugs und Instabilitäten zu finden und vor dem offiziellen Release des Patches auszumerzen. Je mehr ihr also kaputtmacht, desto besser!

16:39 Baldur's Gate 3 hat Rollenspiele in eine Identitätskrise gestürzt!

So meldet ihr euch für den Stresstest an

Bevor wir euch das Anmeldeprozedere erklären, listen wir euch einmal die Grundvoraussetzungen auf, die ihr zur Teilnahme braucht:

Ihr besitzt und spielt Baldur's Gate 3 auf PC über Steam, PlayStation oder Xbox

Ihr habt einen Larian Account, alternativ könnt ihr euch über Steam oder mit eurem PlayStation oder Xbox-Konto anmelden

Ihr habt im Januar 2025 Zeit

Mac-Spielerinnen und Spieler, sowie Besitzer der Gog-Edition können leider nicht teilnehmen.

Erfüllt ihr die oben genannten Kriterien, könnt ihr euch über folgenden Link registrieren:

Hier meldet ihr euch dann mit eurem Account an und wählt eure entsprechende Plattform aus. Meldet ihr euch für PC oder PlayStation an, habt ihr damit schon alles erfüllt. Wollt ihr auf der Xbox teilnehmen, müsst ihr euch außerdem für das Xbox Insider Programm anmelden und die Xbox Inside Hub App herunterladen.

Wichtig zu wissen: Eine Anmeldung zum Stresstest garantiert nicht automatisch Zugang. Das heißt, ihr solltet nach der Registrierung immer mal wieder euer Postfach im Blick behalten. Solltet ihr für den Stresstest ausgewählt werden, findet ihr hier die Einladung.

Beachtet bitte zudem, dass die Einladungen in Wellen erfolgen. Selbst wenn ihr zum Start des Tests noch keine Einladung habt, seid ihr nicht automatisch raus.

Alle weiteren Infos und Antworten auf Fragen findet ihr auf der offiziellen Steam-Seite von Baldur's Gate 3.

Das steckt alles in Patch 8

Während viele dachten, dass nach Patch 7 Schicht im Schacht ist, kommt nun mit dem finalen achten Patch noch eine ganze Menge neue Features in das Rollenspiel. Wir haben euch das Wichtigste in aller Kürze nochmal aufgelistet:

Crossplay

Fotomodus

12 neue Unterklassen

Für die lange Form, also welche Unterklassen dazukommen und wie das Crossplay funktionieren soll, lest ihr in unserer ausführlichen Zusammenfassung.

Werdet ihr euch für den Stresstest anmelden? Und freut ihr euch schon auf Patch 8? Wie viele Durchgänge habt ihr schon gespielt und warum lässt euch das Spiel, genauso wie uns, einfach nicht los? Wir freuen uns auf eure Kommentare!