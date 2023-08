Baldur's Gate 3 auf PlayStation 5: Preload-Termin und Details zum Early Access sind da

Bald dürfen sich Baldur's Gate Fans auch auf der Playstation 5 mit Lae'zel in die Schlacht stürzen.

Baldur's Gate 3 dürfte wohl unbestritten einer der vielversprechendsten Anwärter auf den Titel Spiel des Jahres 2023 sein. Das Rollenspiel der belgischen Entwickler Larian legte auf dem PC einen Traumstart hin und zog allein am zweiten Wochenende nach seinem Launch über 875.000 Spielerinnen und Spieler in seinen Bann.

Bisher kamen allerdings nur Besitzer eines Heimcomputers in den Genuss von Baldur's Gate - Konsolenspieler schauten in die Röhre. Das wird sich jedoch bald ändern - zumindest für die PlayStation-Besitzer unter euch.

Playstation-Besitzer bitte anschnallen!

Dass es eine PS5-Version von Baldur's Gate 3 geben soll, ist ja schon hinlänglich bekannt. Jetzt hat Entwickler Larian verraten, wann diese an den Start gehen soll. Ebenso wie am PC sollen auch PlayStation-Spieler in den Genuss einer Early Access Phase kommen. Damit ihr direkt zum Release loslegen könnt, schaltet Larian einen Vorab-Download (Preload) frei.

Für Käufer der Digital Deluxe Edition startet der Preload am 31. August 2023 um 18:00 Uhr deutscher Zeit. Für Besitzer der Standard Edition hingegen am 4. September 2023 um 18:00 Uhr. Digital Deluxe Besitzer können also vier Tage früher mit dem Download loslegen.

Wann könnt ihr spielen?

Ganz ähnlich verhält es sich dann auch mit dem Beginn der Early Access Phase auf der Playstation. Offiziell startet diese am 6. September 2023 um 18:00 Uhr deutscher Zeit. Besitzer der Digital Deluxe Edition dürfen allerdings schon am 2. September, also vier Tage früher loslegen.

Von den Bugfixes der PC-Version sollen übrigens auch die Playstation-Spieler profitieren. Alle Verbesserungen werden in die Konsolenfassung übertragen. Was die Xbox-Ausgabe des Spiels betrifft, hüllt sich Larian allerdings noch in Schweigen. Ein Releasedatum steht hierfür noch nicht fest.

Was ist drin in der Digital Deluxe Edition?

Falls ihr euch jetzt fragt, ob sich der Kauf der Digital Deluxe Edition inhaltlich lohnt, haben wir hier einige Inhalte für euch aufgelistet. Die Deluxe Variante für die PlayStation kostet 79,99 Euro und enthält neben dem Hauptspiel unter anderem:

Das Divinity-Bardenpaket mit Liedern aus dem vorherigen Larian-Spiel

Einen exklusiven Würfel-Skin

Das Schätze aus Rivellon-Paket: Eine Sammlung von Gemälden der Vergessenen Reiche

Einen Abenteurerbeutel mit Lagervorräten und Tränken für den Einstieg

Den digitalen Soundtrack, das Artbook sowie Charakterbögen einiger Originalcharaktere

Seid ihr bereit für den Playstation-Start von BG3? Oder habt ihr bereits auf dem dem PC losgelegt und über 50 Stunden in dem gigantischen Rollenspiel versenkt? Schreibt es uns gerne in die Kommentare!