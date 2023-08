Baldur's Gate 3: Spieler ruiniert sein Spiel, indem er zu viele Zaubersprüche lernt

Da schaut die Magiebegabte missmutig aus der Wäsche. Sie hat doch extra viel gelernt, nur nützt es ihr beim Level-Up nichts - ganz im Gegenteil.

Normalerweise ist ein Level-Up jedes Mal ein Highlight beim Spielen von Baldur's Gate 3, doch der Reddit-User Yourigath stieß bei dem an sich aufregend-belohnenden Akt auf ein Problem. Denn er konnte seine Stufe 10-Magierin keine weitere aufsteigen lassen - und schuld war ihre Gier nach Wissen.

Wer zu viel weiß... den bestraft das D&D-Regelwerk?

Um die nächste Stufe zu erreichen, müssen auch auf Intelligenz basierende Zauberklassen - ähnlich wie ihre Charisma-Pendants - einen oder mehrere neue Sprüche auswählen und so ihrem Zauberbuch hinzufügen. So weit, so simpel. Das von Yourigaths Magierin war aber voll. Und so kann er bis heute keine weitere Stufe hinzufügen. Ohne Zauberauswahl gewährt das Spiel die Stufe nicht.

Warum ist das Buch voll? Magier können beliebig viele - quasi alle - Zauber lernen, solange sie eine Schriftrolle von diesem besitzen sowie über entsprechende Mengen Gold verfügen. Doch wer das freie Lernen übertreibt, läuft in die wahrscheinlich unbeabsichtigte, jedoch der Interpretation des D&D-Regelwerks geschuldete Falle hinein.

Was kann er stattdessen tun? Yourigath kann einfach mit den zwei noch verbleibendem Aufstiegen eine zweite Klasse hinzufügen, also multiclassen. Optimal ist das sicher nicht, aber immerhin gehen die UPs so nicht gänzlich verloren. Allerdings entspricht der resultierende Charakter sicher nicht seinen Vorstellungen eines mächtigen Magiers als Hauptcharakter der Geschichte von Baldur's Gate 3.

0:31 Baldur's Gate 3: Wir schubsen einen Zwerg in den Abgrund (er hat angefangen!)

Wie lässt sich dieses Problem umgehen?

Recht simpel: Lasst einfach beim freien Lernen von Zaubern per Schriftrollen-Konsum eine Handvoll Zauber niedrigen Grades links liegen, also Mut zur Lücke! Dann könnt ihr stets aus diesem Reservoir auswählen. Anderenfalls sollte Larian dies auch mit den kommenden Patches, wovon es ja noch einige geben wird, anpacken und lösen können. Ein entsprechendes Ticket hat Yourigath nach eigenen Angaben abgeschickt.

Vielleicht erlebt seine Magierin also doch noch die höchstmöglichen Magieweihen in Larians Hit.

Überrascht euch solch ein Fehler, der ja quasi eine Art Zwang zur Auswahl ist? Würdet ihr es cool finden, die Option zu erhalten, einfach nichts bei Talenten und Zaubern auswählen zu dürfen? Oder wäre das eher albern und verstieße gegen den Grundgedanken eines mächtiger werdenden Helden oder einer Heldin? Schreibt uns eure Meinung gerne in die Kommentare!