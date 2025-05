Baldur's Gate 3: Die Lösung eines fiesen Rätsels liegt direkt zu euren Füßen und lässt sich trotzdem leicht übersehen

Die Lösungen der Shar-Prüfungen verstecken sich manchmal direkt vor eurer Nase.

In Baldur's Gate 3 müsst ihr nicht nur in den Kämpfen euren Kopf benutzen. In Larians Rollenspiel stecken einige schwierige Rätsel, für die es wie so häufig im Spiel mehr als eine Lösung gibt. Die Proben der Shar im 2. Akt sind gleich eine ganze Kette an Herausforderungen. Falls ihr die Prüfungen noch nicht gelöst habt und selbst drauf kommen wollt, folgt hier die obligatorische Spoilerwarnung.

Große Nasen sind ein Nachteil

Reddit-Nutzer Big-Quiet-9750 hat nun auch die Lösung für den Vertrauenssprung gefunden. Die ist nämlich so offensichtlich versteckt, dass viele Spieler sie schlichtweg übersehen.

Um welches Rätsel geht es? Eine der Shar-Prüfungen verlangt von euch einen Abgrund zu überqueren, um einen der Schlüsselsteine zu bekommen, die euch letztendlich zum Nachtlied bringen.

Das Problem, die Plattformen, die ihr zum Überqueren nutzen könnt, sind unsichtbar und bei einem falschen Schritt, beziehungsweise Klick stürzt euer Charakter in den Tod.

Viele Spieler stehen erst mal auf dem Schlauch und ironischerweise ist das im übertragenen Sinne schon die halbe Lösung. Die Anordnung der Plattformen ist nämlich im Mosaik auf dem Boden im Prüfungsraum abgebildet, wie auch Big-Quiet-9750 feststellen musste.

Zu seiner Verteidigung bringt der Spieler hervor, dass die Lösung zwar direkt vor seiner Nase war, sein Riechorgan aber auch ziemlich groß ist und er deswegen nichts sehen konnte. Im Zweifel für den Angeklagten.

Tatsächlich ist Big-Quiet-9750 nur einer von vielen, die das Muster am Boden übersehen haben. OrchidLover259 schreibt: »Du nimmst mich auf den Arm, oder? Es war die ganze Zeit da?«

Mischief_mermaid hat es ebenfalls erst viel später herausgefunden: »Ich bin froh, dass ich nicht der Einzige bin! Ich habe so viele Male gespielt, SO VIELE und nie gesehen.«

Ist es also so einfach?

Den Weg zu kennen, reicht allerdings nicht aus, um das Rätsel dann mit Links zu meistern. Es gibt verschiedene Varianten, um zum Schlüsselstein zu kommen.

Lauft den Pfad mit einem Charakter anhand des Mosaiks am Boden.

Werft Items, die ihr nicht braucht, vor euch hin und markiert so den richtigen Weg.

Nutzt die Zauber »Fliegen«, »Misty Step« oder einen Charakter mit großer Sprungweite, um den Abgrund zu überbrücken. Hier müsst ihr allerdings aufpassen, da es Bereiche gibt, durch die ihr nicht fliegen oder springen könnt.

Haltet ihr auf der Tastatur Shift gedrückt und bewegt die Maus über den Pfad, dann könnt ihr sehen, wo eine Plattform endet, da sich der Cursor verändert.

Es gibt noch einige weitere Methoden, um das Rätsel zu lösen und tatsächlich haben die wenigsten damit zu tun, das Mosaik auf dem Boden zu entdecken. Es ist sogar möglich, die Prüfung komplett zu überspringen und entweder den Fahrstuhl, für den der Schlüsselstein benötigt wird, mit einem Zauber zu umgehen oder auch die letzte Tür ebenfalls ohne Schlüsselsteine mit dem Zauber »Klopfen« zu öffnen.