Baldur’s Gate 3 zeigt endlich das, auf was Serien-Fans seit Jahren warten

2:17 Baldur's Gate 3: Enthüllt im Trailer seinen Release-Monat und zeigt einen alten Bekannten

Das ist das Baldur's Gate 3, das die Fans sehen wollen: Ein neuer Trailer von den Game Awards hat nicht nur den Release-Monat der fertigen Version 1.0 verraten, sondern verbreitet auch viel Serien-Flair. Denn Entwickler Larian Studios zeigt darin bekannte Personen und Örtlichkeiten aus der Historie von Baldur's Gate, die in den im Early Access noch nicht enthaltenen Story-Akten vorkommen.

Das Wichtigste verrät das neue Video zu Larians Rollenspiel ganz am Ende: Baldur's Gate 3 erscheint im August 2023. Ein konkretes Release-Datum gibt es noch nicht.

Was zeigt der Trailer sonst noch von Baldur's Gate 3?

Mit Minsc und Jaheira kehren zwei aus den Vorgängern bekannte NPC-Gefährten zurück, auch gibt's einen ersten Ausblick auf die Stadt Baldur's Gate, in die ihr im Verlauf der Story-Kampagne reist. Bislang hatte Baldur's Gate 3 in der (großartigen) Early-Access-Version lediglich ländliche Abschnitte der Schwertküste und einen Teil des Unterreiches zum Erkunden freigegeben.

Die neuen, aber irgendwie altbekannten Inhalte dürften dazu beitragen, dass sich Baldur's Gate 3 mehr wie ein echter Nachfolger der beliebten Rollenspiel-Serie anfühlt. Denn durch die Einführung komplett rundenbasierter Kämpfe und einem Zeitsprung von 100 Jahren nach der Bhaal-Saga gibt es gar nicht mehr so viele Gemeinsamkeiten zwischen den beiden Spielen.

Weitere spannende Szenen (ist das die Paladin-Klasse?), Monster (es gibt Mimic-Schatztruhen, die gierige Abenteurer fressen) und Momente (zum Beispiel wie Magier Gale durchs Unterreich fliegt) haben wir als Screenshots in unsere Bildergalerie aufgenommen:

Baldur's Gate 3 - Screenshots ansehen

Das enthält die Collector's Edition

Desweiteren lässt sich ab sofort eine Collector's Edition von Baldur's Gate 3 mit vielen Extras vorbestellen - zum Preis von rund 260 Euro. Der Inhalt gestaltet sich wie folgt:

28 Zentimeter hohe Statue mit Gedankenschinder und Drow

160 Seiten starkes Artbook (Größe 22 x 28 Zentimeter)

Stoffkarte der Spielwelt

Steam-Code zu Baldur's Gate 3

nummeriertes Zertifikat

großer 20-seitiger Dungeons-&-Dragons-Würfel

Schlüsselanhänger in Form einer Gedankenschinder-Kaulquappe

gedruckte Charakterbögen für die NPC-Begleiter aus dem Spiel

3 Boosterpacks zu Magic: The Gathering (Baldur's-Gate-Kartenset)

32 Sticker

Wie geht's mit dem Early Access weiter?

Baldur's Gate 3 befindet sich bis August noch im Early Access auf Steam und GOG.com. In der seit zwei Jahren stetig weiterentwickelten Vorabversion ist bislang der komplette erste Akt und ein kleiner Teil des zweiten verfügbar. Doch große Teile der Story und weitere Inhalte wie Klassen und Begleiter fehlen noch. Für unsere Autorin Gloria ist das Ganze dennoch bereits ein großer Spaß:

167 24 Baldur's Gate 3 Es gibt mir etwas, das ich in RPGs lange verloren glaubte

Larian Studios will am 14. Dezember 2022 neue Einblicke in die Entwicklung geben. Auf einem sogenannte Panel from Hell wird Entwicklerchef Swen Vincke live auf Twitch zeigen, welche Inhalte mit dem für Ende des Jahres geplanten Patch 9 dazukommen und was die Zukunft bringt.

Was haltet ihr vom neuen Trailer zu Baldur's Gate 3 und der Rückkehr alter Bekannter? Und passt der Release-Monat August gut in eure Pläne, um das wohl bis zu 100 Stunden lange Rollenspiel durchzusuchten? Schreibt es uns in den Kommentaren!