Nicht nur als Spiel beliebt: Baldur's Gate 3 wird auf Spotify wohl millionenfach gehört

Nicht nur Karlach lauscht gerne den musikalischen Klängen des Komponisten Borislav Slavov.

Ja, Baldur's Gate 3 sieht fantastisch aus, hat ein wundervoll tiefgehendes Charaktersystem, sympathische Charaktere, eine mitreißende Story sowie jede Menge alternative Story-Pfade und Lösungswege. Aber wisst ihr, was Baldur's Gate 3 außerdem hat? Einen spektakulär guten Soundtrack!

Um das zu verstehen, muss man nur in ein paar wenige Stücke reinhören, die im Verlauf eures Abenteuers regelmäßig erklingen. Wie wär es etwas zum Beispiel mit dem Leitthema The Power oder dem in Charakter-Editor zu hörenden Song Down By The River. Kann man diese Songs überhaupt hören, ohne ins Schmachten zu geraten? Ach ja, und dann wäre dann noch ein ganz spezielles Stück, während eines ganz speziellen Bosskampfes. Ihr wisst, wovon ich rede.

Wie sich jetzt zeigt, ist der Soundtrack so gut, dass Millionen von Menschen regelmäßig reinhören, auch ganz unabhängig vom Rollenspiel. In einem Tweet dankt der Komponist Borislav Slavov der Community von BG3, die allein auf Spotify insgesamt 30.000.000 Mal den Soundtrack gehört hat. Eine laut ihm surreale Erkenntnis.

Eine etablierte Größe

Auch wenn sich Borislav Slavov mit dem Soundtrack zu Baldur's Gate 3 wohl ein ganz besonders hochgeschätztes Denkmal gesetzt hat, ist es nicht das erste Mal, dass der gute Herr mit seinen Klängen für große Gefühle sorgt.

Schon bei Larians vorherigen Projekt Divinity: Orginal Sin 2 steuerte Slavov die musikalische Untermalung bei. Hier stachen ebenfalls viele Einzelstücke hervor, wie etwa das Hauptthema Sins and Gods oder die von Begleiterin Lohse im Spiel dargebotene Ballade Sing for me.

Doch schon davor steuerte Slavov für zahlreiche Spiele den musikalischen Unterbau bei. Dazu zählen bekannte Titel wie:

Crysis 2 und 3

Two Worlds 2

Ryse: Son of Rome

Knights of Honor

Mit dem Soundtrack zu Baldur's Gate 3 hat Slavov derzeit sogar noch die Chance darauf, bei den Game Awards geehrt zu werden. Immerhin ist die Musik des Rollenspiels bei der Award-Show in der entsprechenden Kategorie nominiert. Zusätzlich gibt es noch sieben weitere Kategorien, in denen Baldur's Gate 3 einen Preis einheimsen könnte. Unter anderem für das Spiel des Jahres.

Was ist eure Meinung zum Soundtrack von Baldur's Gate 3? Trifft die Musik eurer Meinung nach direkt ins Schwarze oder gefällt euch die musikalische Untermalung etwas weniger gut? Habt ihr ein Stück, das ihr ganz besonders zu schätzen wisst? Gehört ihr ebenfalls zu den 30.000.000 Streams auf Spotify oder hört ihr Videospiel-Soundtracks eher selten unabhängig vom Spiel? Schreibt es in die Kommentare!