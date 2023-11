Nach Baldur's Gate 3: Larian hat schon das nächste große Spiel geplant

Führt Larian eine der bekannten Rollenspielmarken weiter? Oder wird es etwas ganz anderes?

Baldur's Gate 3 motiviert das Entwicklerstudio Larian offenbar dazu, weiter nach den Sternen zu greifen. Kein Wunder, immerhin ist das Rollenspiel ein gewaltiger Erfolg, sowohl finanziell als auch in den Augen seiner Fans. Gerade erst hat es sechs Joystick Awards eingesackt (sieben, wenn man »Studio des Jahres« für Larian mitzählt.

Außerdem ist es achtmal bei den anstehenden Game Awards nominiert. Das veranlasst Studio-Chef Swen Vincke dazu, eine Andeutung zum nächsten großen Projekt fallenzulassen.

Was kommt nach Baldur’s Gate 3?

Bei X (früher Twitter) schreibt er:

Das ist eine echte Ehre, vor allem in einem Jahr mit so vielen Releases. Es ist sehr motivierend zu sehen, dass unser kleines »Nischen-Rollenspiel« solche Wellen schlägt. Ich wünschte, ich könnte euch von unserem nächsten großen Spiel erzählen, aber das hier ermutigt uns dazu, dass es viele Grenzen sprengen wird. Ich freue mich sehr darauf.

Schon vor einigen Wochen hatte der Studio-Chef bekannt gegeben, dass er sich mit dem nächsten Projekt beschäftigt. Die große Frage lautet natürlich: Welches Spiel kommt als nächstes? Baldur's Gate 4? Divinity: Original Sin 3? Oder wagt sich Larian an eine ganz neue Marke? Dazu gibt es keine offiziellen Infos, wir können höchstens Vermutungen anstellen.

Dass ein neues Divinity irgendwann kommt, hat Vincke vor einigen Monaten ausdrücklich bestätigt. Gegenüber IGN sagte er, man habe dieses Universum selbst erschaffen und werde sicherlich eines Tages dorthin zurückkehren – allerdings erst nach einer wohlverdienten Pause.

Auch ein weiteres Baldur's Gate erscheint nach dem gewaltigen Erfolg nicht unwahrscheinlich. Die Dungeons&Dragons-Lizenzgeber Wizards of the Coast werden sicherlich nachlegen wollen, nachdem das Rollenspieluniversum in den letzten Jahren immer mehr im Mainstream ankommt, sei es durch die Netflix-Serie Stranger Things, Streaming-Shows wie Critical Role oder eben Baldur's Gate 3.

Theoretisch könnte es auch in ein anderes Genre gehen, schließlich hat Larian neben Rollenspielen auch schon Strategietitel herausgebracht. Allerdings hat das Studio natürlich jetzt jede Menge Erfahrungen mit klassischen RPGs mit Taktikkämpfen, vermutlich geht es erneut in diese Richtung.

Wir werden viel Geduld brauchen, das nächste Spiel dürfte gerade erst in der frühesten Entwicklungsphase stecken. In den nächsten Jahren wird es vermutlich noch nicht viel darüber zu hören geben.

Und dann wäre da noch die Frage, ob vor diesem nächsten großen Spiel noch etwas Kleineres erscheint, etwa ein DLC für Baldur’s Gate 3. Wir rechnen auf jeden Fall mit einer Definitive Edition, die gab es bei den letzten Divinitys schließlich auch schon. Aber auch dazu ist noch nichts bestätigt.

Falls es für das nächste Spiel von Larian erneut eine lange Early-Access-Phase gibt, würdet ihr diesmal reinspielen? Habt ihr Baldur’s Gate 3 schon auf diese Art unterstützt? Oder wartet ihr lieber geduldig bis zum fertigen Release, damit ihr euren Spielstand nicht dauernd verliert und euch immer wieder an neue Features gewöhnen müsst?