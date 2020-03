Eine epische Saga um die Kinder eines Gottes: Die Geschichte von Baldur's Gate ist vielen Rollenspielern bis heute ins Gedächtnis eingebrannt. Doch Baldur's Gate 3 wird diese Story nicht direkt fortsetzen; das Bhaalkind spielt im neuen Teil der Serie keine Rolle mehr.

Das hat nur teilweise etwas damit zu tun, dass der neue Entwickler Larian Studios dem Spiel seinen eigenen Stempel aufdrücken will - und viel mehr damit, dass es einfach nicht möglich ist.

Die Story von Baldur's Gate wird in Teil 3 Mythos sein

Baldur's Gate 3 spielt 100 Jahre nach den Ereignissen von Teil 2 und dessen Add-on Thron des Bhaal. Denn die zugrunde liegende 5. Edition des Pen-&-Paper-Rollenspiels Dungeons & Dragons ist offiziell in diesem Zeitrahmen angesiedelt.

Eine direkte Story-Fortsetzung war so keine Option. Allerdings hat Larian einen Weg gefunden, trotzdem Verbindungen zu den bekannten Geschichten einzubauen, wie uns Adam Smith vom Autorenteam im Interview erklärt:

"Das geht tiefer als reiner Fan-Service. Wir wollen die Charaktere und Ereignisse der Original-Spiele unbedingt würdigen. Es gibt Erinnerungen an diese Geschehnisse. Dafür müssen wir keine Easter Eggs einbauen, denn sie sind schlicht und ergreifend tief in der Struktur der Welt verwurzelt. Wenn du die Stadt Baldur's Gate besuchst, dann werden die Leute sich daran erinnern, was damals passiert ist. Dadurch können wir Bezug darauf nehmen, quasi eine Art Kopfnicken."

Laut Smith wird die Story von Baldur's Gate 1 und 2 im Nachfolger eine fast schon mythologische Note haben: »Diese Vorfälle sind legendär.« Die Bewohner von Faerûn, der klassischen Fantasy-Welt aus dem D&D-Universum der Vergessenen Reiche, sprechen über das Bhaalkind und seine Geschichte wie wir über die Belagerung Trojas oder den Fall von Ikarus.

"Wir wollen eine Geschichte erzählen, die in diese Welt und zu den historischen Ereignissen passt. Das ist eine spannende Gelegenheit. Wir wollen dabei den Themen und der Seele der originalen Spiele treu bleiben. [...] Wir machen ein Spiel, von dem ich glaube, dass es Fans der Vorgänger begeistern wird. Aber es ist auch unsere eigene Geschichte."

Allerdings könnte Larian mit seinem neuen Rollenspiel trotz bester Absichten die Fan-Gemeinde spalten - die Gründe dafür lest ihr in der großen Baldur's-Gate-3-Titelstory.

Wiedersehen in Baldur's Gate 3: Alte Bekannte

Larian Studios hat zudem die Erlaubnis von D&D-Publisher Wizards of the Coast, bestimmte altbekannte Charaktere im Spiel wiederauftreten zu lasssen. Senior Writer Adam Smith von Larian erklärt das so:

"Es gibt Personen [aus der Zeit der Bhaalkind-Story, Anm. d. Red.], die immer noch da sind, die überlebt haben. Ihr habt [den Geschichtenerzähler] Volo gesehen. Er wird nicht der einzige Charakter sein. Einige Leute sind tot, einige kommen nicht zurück. Aber der Tod ist auch nicht immer das Ende. Baldur's Gate 3 spielt in einer Welt, in der viele, viele Sachen möglich sind."

Unter anderem könnte Waldläufer Minsc auftauchen, der fast 100 Jahre als versteinerte Statue sein Dasein gefristet hat und im Pen & Paper seit kurzem wieder lebendig ist. Sein Miniatur-Riesenhamster Boo natürlich inklusive.

Ein Wiedersehen mit dem Bhaalkind, dem Protagonisten von Baldur's Gate und Baldur's Gate 2, ist dagegen unwahrscheinlicher, aber nicht unmöglich, wie Adam Smiths Andeutungen nahelegen.

Denn der Held der alten Bioware-Spiele hat in der Zwischenzeit den Löffel abgegeben, er kam dem offiziellen D&D-Kanon zufolge bei einem Mordanschlag ums Leben.

Vor seinem Tod diente der oder die Held/in als Ratsmitglied in der Stadt Baldur's Gate. Allerdings könnt ihr in Baldur's Gate 3 mit den Toten sprechen.

Ein Beispiel für diese Fähigkeit und viele weitere Features seht ihr in unserem extralangen Vorschau-Video zu Baldur's Gate 3.