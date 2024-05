Höllischer Schwierigkeitsgrad in Baldur's Gate 3: Was unmöglich schien, hat eine Streamerin jetzt geschafft

So viel mentale Leidensfähigkeit wie Luality beweist, würde wahrscheinlich sogar Shar beeindrucken.

Der Ehrenmodus von Baldur's Gate 3 ist brutal. Bosse gewinnen an Macht, Permatod lauert an jeder Ecke, jedes Item will taktisch klug genutzt werden und es gibt nur einen Speicherstand – nichts mit Neuladen, wenn ein Würfelwurf daneben geht. Autsch.

Trotzdem haben zahlreiche Spielerinnen und Spieler diesen höchsten Schwierigkeitsgrad schon bezwungen. Auch für die Streamerin Luality war der normale »Honour Run« längst nicht fordernd genug. Also hat sie sich das Leben kurzerhand selber so schwer gemacht, wie es nur ging. Hier ihre selbst gestellten zusätzlichen Sonderregeln:

Keine Begleiter, Tav ist alleine unterwegs

Keine Rast, weder kurz noch lang

Kein Item-Kauf, kein Verkauf und kein Diebstahl

Keine Mindflayer-Parasiten essen

Kein Respec, keine Mietlinge bei Withers anheuern

Klingt unmöglich? Luality hat gerade eben verkündet, dass sie ihren Durchgang erfolgreich beendet hat. Natürlich via Live-Stream. Hier seht ihr die letzten Momente (Achtung, Spoiler für den Endkampf von Baldur’s Gate 3!):

Ist es jetzt endlich genug? Nichts da, Luality hat direkt in den Kommentaren bekannt gegeben, dass sie jetzt einen noch schwierigeren Run versuchen will. Vielleicht steuert sie das Spiel als nächstes mit ihren Gehirnwellen?

Wer ist Luality und warum tut sie das?

Die Streamerin beschäftigt sich in den vergangenen Monaten hauptsächlich mit Baldur's Gate 3 und hat sich gewaltiges Wissen über das Rollenspiel und seine Funktionsweise angeeignet. Deshalb gelingen ihr immer wieder spektakuläre Manöver wie dieses hier: Sie setzt einen Heiltrank, einen Feuerbolzen und die Grimforge-Presse ein, um einen knackigen Bosskampf zu meistern:

Zuvor hat sie sich bereits in Elden Ring ausgetobt und etwa Malenia mittels Tanzmatte bezwungen. Frust scheint für Luality ein Fremdwort zu sein – wir sind schon sehr gespannt, welche Challenge sie sich als nächstes ausdenkt.

Wie steht ihr zu solchen Herausforderungen? Habt ihr selber auch Spaß daran, euch das Leben in bestimmten Spielen absichtlich schwer zu machen, weil am Ende der Erfolg umso süßer schmeckt? Oder tut ihr euch das selbst nicht an, schaut aber anderen gerne dabei zu, wie sie sich mit dem Kopf durch die Wand schlagen?