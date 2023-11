Baldur's Gate 3: Vorsicht, diese besonderen Waffen können Story-Fortschritt verhindern!

Den undurchschaubaren Raphael könnt ihr euch zum Feind machen - aber passt auf, wenn ihr ihn verstummen lasst!

Wer sich in Akt 1 von Baldur’s Gate 3 ein wenig Mühe macht, kann sich mit den Sussur-Waffen besonders schlagkräftige Klingen schmieden. Sie lassen Gegner bei erfolgreichen Treffern verstummen, was in vielen Kämpfen ein massiver Vorteil ist – doch Fans haben auch einen schwerwiegenden Fehler gefunden, den diese Waffen auslösen können.

Wir erklären, was genau passieren kann und wie ihr verhindert, dass euer Story-Fortschritt zum Erliegen kommt.

Der Stille-Effekt kann zur Falle werden

Die Warnung stammt unter anderem von Reddit-User NewSheepherder2215 und betrifft konkret einen Kampf im dritten Akt, also gilt ab hier eine Spoilerwarnung!

Trefft ihr den Teufel Raphael im Gasthaus Sharess Caress am Anfang von Akt 3 (noch in der Vorstadt von Baldur’s Gate), könnt ihr ihn angreifen und natürlich auch mit einer eurer Sussur-Waffen zuhauen. Dadurch verstummt er und kann keine Zaubersprüche anwenden. Doch Raphael teleportierte sich im Kampf mit NewSheepherder2215 davon, während er noch verstummt war.

In einer späteren Quest (»House of Hope«) rächt sich das, denn eine Cutscene mit Raphael wird nicht wie vorgesehen abgespielt, offenbar bleibt der Stille-Effekt auf ihm die ganze Zeit aktiv. Das bedeutet, dass das Ausgangsportal im Dungeon nicht aktiviert wird und ihr dort feststeckt. Da es sich um eine rot markierte Map handelt, gibt’s keine Schnellreise und keine Flucht ins Camp. Hier hilft nur noch, einen früheren Spielstand zu laden.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Reddit, der den Artikel ergänzt.

Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Reddit-Inhalte erlauben Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Reddit angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Link zum Reddit-Inhalt

Es könnte durchaus sein, dass der Stille-Effekt auch in anderen Situationen zu ähnlichen Problemen führen könnte, in den Kommentaren bei Reddit gibt es etwa Berichte über mögliche Probleme mit Ethel (Akt 1), Halsin (Akt 1) und Orin (Akt 3). Neben den Sussur-Waffen gibt es auch andere Wege, Gegner verstummen zu lassen, etwa bestimmte Zauber oder die Sussur-Blüten selbst. Auch die könnten diese Probleme auslösen.

Wie lässt sich das vermeiden? Ihr könnt es nur dann sicher vermeiden, wenn ihr auf den Verstummen-Effekt verzichtet, allerdings gebt ihr damit auch einen möglichen Vorteil aus der Hand. Am besten speichert ihr regelmäßig und verwendet dazu immer wieder einen anderen Spielstand, dann verliert ihr im schlimmsten Fall immerhin nur ein bisschen Zeit.

Möglicherweise behebt ein Patch auch zumindest manche dieser Begebenheiten, zum Beispiel, indem auch ohne die Raphael-Cutscene ein Ausgang aus dem Dungeon existiert. Wir halten euch über alle Updates auf dem Laufenden, Patch 5 steht zum Beispiel schon mit vielen Änderungen vor der Tür.

Habt ihr euch in Baldur’s Gate 3 durch Verstummen schon aus einer Szene ausgesperrt und es erst später bemerkt? Findet ihr grundsätzlich gut, dass Statuseffekte sich auch auf die Cinematics des Rollenspiels auswirken, also dass etwa verwandelte Figuren auch dann noch in Tierform da stehen? Teilt uns eure Meinung gerne in den Kommentaren mit!