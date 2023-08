Baldur's Gate 3: Die drei besten Klassen zum Einstieg - Unsere Tier List zum Start

Mit welcher Klasse holt ihr euch als Einsteiger am wenigsten blutige Nasen?

Erschlägt euch Baldur's Gate 3 mit seinen zahllosen Möglichkeiten? Schon die 12 Klassen und 46 Unterklassen überfordern euch? Ihr wollt einfach wissen, mit welcher Klasse ihr ohne große Schwierigkeiten einsteigt? Dann seid ganz unbesorgt, unsere Tier List hilft euch weiter! Wir verraten euch die besten Klassen für alle, die ohne viel Vorwissen loslegen.

Tier List: Die besten Klassen zum Einstieg in Baldur’s Gate 3

S: Barbar, Kämpfer, Hexenmeister

A: Druide, Paladin, Kleriker, Waldläufer, Schurke

B: Mönch, Magier

C: Zauberer, Barde

Warum sind genau diese drei Klassen einsteigerfreundlich?

Barbar: Barbaren sind simpel zu spielen, aber unheimlich stark auf dem Schlachtfeld. Ihr braucht euch um Spellslots keine Gedanken machen, sondern eigentlich nur euren Zorn im Auge behalten – der verleiht euch nämlich gigantische Kräfte und halbiert den Schaden, den ihr nehmt. Ihr könnt in jeder Runde mehrmals zuschlagen oder aus der Entfernung schießen und richtet dabei mächtig viel Schaden an. Und einem fiesen Hobgoblin dreimal hintereinander die Axt ins Gesicht zu hauen, fühlt sich einfach gut an.

Kämpfer: Ja ja, Kämpfer gelten oft als … nun ja, ein wenig langweilig. Das liegt aber einfach daran, dass sie sehr direkt vorgehen und alles mögliche können. Kämpfer meistern alle Waffen, egal ob Nah- oder Fernkampf. Im Gegensatz zum Barbaren kommen sie außerdem auch mit schwerer Rüstung klar. Sie hauen ebenfalls mehrfach pro Runde zu, sogar noch öfter als Barbaren. Sie laden außerdem ihre Aktionen bei kurzer Rast wieder auf.

Hexenmeister: Eindeutig die einfachste aller magischen Klassen. Eldritch Blast (heißt auf Deutsch Schauriger Strahl) als Zaubertrick und eine Handvoll anderer Zauber für Schaden oder um euch zu verstärken, mehr braucht es nicht, um euren Feinden ordentlich einzuheizen. Eure Spellslots ladet ihr praktischerweise schon mit einer kurzen Rast wieder auf. Hexenmeister fallen außerdem nicht so schnell um wie Magier oder Zauberer, ihr müsst also keine Tonne an Heiltränken mitschleppen.

Auch unser freier Autor Gerald ist als Hexenmeister einen Pakt mit einem mächtigen Patron eingegangen.

Natürlich könnt ihr euch auch für jede der anderen Klassen entscheiden – es kann dann aber sein, dass ihr eine ganze Weile braucht, um die richtige Taktik zu finden. Denkt daran, dass ihr euch im Camp für 100 Goldstücke jederzeit eine neue Klasse aussuchen dürft (oder an euren Skills rumschraubt). Hier findet ihr unsere Gesamtübersicht mit allen Klassen und weitere nützliche Tipps:

Welche Klassen empfehlt ihr Anfängern zum Einstieg in Baldur’s Gate 3? Seid ihr mit eurer eigenen Wahl zufrieden – oder habt ihr schon mal gewechselt? Vielleicht wagt ihr euch ja sogar schon ans Multiclassing, weil euch eine einzelne Klasse längst nicht komplex genug ist? Verratet es uns gerne in den Kommentaren unten!