Ein weiteres kleines Volk für Baldur's Gate 3 wurde bestätigt. Neben Halblingen können wir im fertigen Spiel auch als Gnom unsere Reise beginnen. Das verriet Larians Gründungsvater Swen Vincke auf der diesjährigen Games Developers Confenrence. Absicht war diese Enthüllung allerdings nicht (via PCGamer).

Was wir von Baldur's Gate 3 derzeit halten, könnt ihr unserem Test-Update entnehmen, das den Zustand des Spiels nach einem Jahr Early-Access-Phase bewertet:

Ein unabsichtlicher Versprecher

Swen Vincke ist eine recht illustre Figur in der Spieleindustrie. Der Chef-Entwickler zeigt sich gerne vor der Kamera und ist sich dabei selten zu fein für diverse Albernheiten. Inzwischen sieht man ihn außerdem häufiger in einer Ritterrüstung anstatt in Alltagskleidung.

Da er auch relativ unbeschwert vom Fleck weg redet, kann er dabei gelegentlich etwas unachtsam werden. So auch bei seinem Vortrag zu den Herausforderungen bei der Entwicklung von Baldur's Gate 3.

Währenddessen sprach Vincke über die verschiedene Körpergrößen der spielbaren Völker und nannte dabei auch die Gnome als ein Beispiel für ein kleines Volk:

Dieses Spiel unterstützt eine ganze Menge an spielbaren Rassen, richtig? Und ich gebe euch mal ein paar Beispiele für Probleme, die uns dabei über den Weg laufen. Man kann als Mensch spielen, und man kann als Gnom spielen ... Swen Vincke

Allerdings ist das aktuell noch überhaupt nicht der Fall. Baldur's Gate 3 befindet sich seit 2020 im Early Access auf Steam (und bleibt da auch noch bis mindestens 2023) und in all dieser Zeit waren die selben acht Völker spielbar. Gnome gehörten nicht dazu. Vincke bestätigte kurz danach auch, dass ihm das rausgerutscht ist.

Gnome sind gar nicht im Spiel, also ist das euer Knüller für heute.

Was können die Gnome?

Dass Gnome als spielbares Volk noch nachrücken, war aber immerhin bereits sehr wahrscheinlich. Schließlich waren Gnome schon in den beiden Vorgängern ein spielbares Volk und es gab auch legendäre Begleiter wie den Illusionisten Jan Jansen.

Zudem können wir in Baldur's Gate 3 bereits Gnome antreffen. Einer wird sogar von einer Goblinbande an ein Windrad gebunden und braucht dringend Hilfe. Dass Gnome spielbar werden, war also nur eine Frage der Zeit. Unklar bleibt, ob die Gnome noch im Early Access hinzustoßen oder ob sich Larian dieses Volk für den fertigen Release aufspart. Erst letztens wurde die Riege an spielbaren Klassen um Barbaren erweitert.

Vincke hat auch nicht enthüllt, was die Gnome in Baldur's Gate 3 auszeichnet. Aber da das Spiel auf den Regeln von DnD 5 basiert, können wir einfach mal ins Handbuch reinschauen:

Merkmale

Gnome haben einen um 2 Punkte höheren Intelligenzwert

Gnome haben eine Bewegungsrate von 25 Fuß

Gnome haben Dunkelsicht

Gnome sind bei Rettungswürfen gegen Magie im Vorteil, wenn sie auf Intelligenz, Weisheit oder Charisma basieren.

Unterarten

Felsengnome: Diese Gnome haben zusätzliche eine um 1 erhöhte Konstitution und sind sehr gut darin, Artefakte zu untersuchen oder Gegenstände herzustellen.

Diese Gnome haben zusätzliche eine um 1 erhöhte Konstitution und sind sehr gut darin, Artefakte zu untersuchen oder Gegenstände herzustellen. Waldgnome: Bei diesen Gnomen erhöht sich die Geschicklichkeit um 1 und als geborene Illusionisten können sie von Anfang an den Zaubertrick Einfache Illusion ausführen. Diese Gnome können übrigens problemlos Gedanken mit kleinen Tieren austauschen.

Freut ihr euch auf die Gnome oder gibt es noch andere Völker, die ihr unbedingt spielen wollt? Schreibt es in die Kommentare!