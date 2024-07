Baldur's Gate 3: Warum geht Sacred Flame eigentlich andauernd daneben?!

Gefühlt trifft Sacred Flame nur einmal alle zehn Versuche. In Wahrheit ist es nicht ganz so schlimm, aber der Zauber glänzt in BG3 auch nicht unbedingt.

Dass Schattenherz vor allem auf niedrigem Level fast nichts trifft, ist längst ein Running Gag unter Fans von Baldur’s Gate 3. Vor allem ihren Zauber »Sacred Flame« (auf deutsch »Heilige Flamme«) ballert sie gerne auch viermal nacheinander daneben – Redakteurin Steffi hat das schmerzhaft erlebt.

Der Zauber bringt einige Schwächen mit, die ihn oft zu einer suboptimalen Wahl machen. Übrigens nicht nur in Baldur’s Gate 3, sondern auch in Dungeons & Dragons 5. Edition. Wir erklären, was da los ist.

Die Krux mit der Heiligen Flamme

Fassen wir kurz zusammen, was der nur für Kleriker verfügbare Zauber kann: Er richtet je nach Level mindestens 1W8 gleißenden Schaden an, in Baldur’s Gate 3 maximal 3W8, weil das Maximallevel darin ja 12 beträgt.

Die Reichweite beträgt 20 Meter und der Zauber kostet keinen Zauberplatz, kann also jede Runde wieder rausgeballert werden. Außerdem ist gleißender Schaden besonders nützlich gegen Untote, gegen viele dieser Kreaturen wird er verdoppelt. Klingt erst mal nicht schlecht!

Allerdings bringt der Zauber zwei große Nachteile mit:

Er erlaubt einen Rettungswurf auf Geschicklichkeit

Bei einem gelungenen Rettungswurf nimmt der Gegner gar keinen Schaden

Viele Gegner im Spiel haben eine hohe Geschicklichkeit und eine entsprechend gute Chance beim Rettungswurf. Während manche Zauber dann immer noch die Hälfte ihres Schadens anrichten, verpufft Sacred Flame wirkungslos im Nichts.

Bonustipp: Böse Bücher haben keinen DEX-Wert und gleißender Schaden schmeckt ihnen gar nicht ...

Wie setzt man den Zauber sinnvoll ein? Sacred Flame bietet sich also vor allem bei Gegnern mit niedrigem Geschicklichkeitswert an, der lässt sich einfach überprüfen, indem man mit der Maus über sie fährt und T drückt. Außerdem scheitern automatisch alle Geschicklichkeits-Rettungswürfe von paralysierten Gegnern – Sacred Flame sollte dann also einen garantierten Treffer landen.

Außerdem verbessert ein höherer Weisheitswert die Trefferchancen von Klerikern, da dadurch der Schwierigkeitsgrad (DC) steigt, gegen den Feinde ihre Rettungswürfe bestehen müssen. Schattenherz startet mit einer Weisheit von 17, es lohnt sich, sie bei Withers umzuskillen und ihr eine 18 zu verpassen.

Gibt es bessere Alternativen?

Leider fehlt in Baldur’s Gate 3 der Cantrip »Totenläuten«, der in D&D eine gute Alternative darstellt, zwar ohne gleißenden Schaden, aber dafür wird gegen Weisheit gewürfelt und die ist bei vielen Gegnern nicht sehr hoch.

In Baldur’s Gate 3 müssten wir also auf etwas anderes ausweichen. Mit dem Zauber »Mondstrahl« richten wir garantiert gleißenden Schaden an. Zwar kostet er einen Zauberplatz der Stufe 2, aber man kann ihn danach jede Runde für eine Aktion bewegen und weitere Gegner treffen, sogar mehrere auf einmal.

Eigentlich lernen das nur Druiden und Paladine, aber wenn man Schattenherz (oder dem eigenen Kleriker) den »Speer von Selûne« in die Hand drückt, kann sie den Zauber ebenfalls einsetzen.

In Baldur’s Gate 3 ist die Beschreibung des Zaubers momentan auch falsch. Im Spiel steht bei Sacred Flame, es würde die eigene Geschicklichkeit dazu gerechnet werden, in Wirklichkeit ist es aber eure Weisheit. Die Berechnung selbst scheint korrekt zu sein, nur der Text ist verwirrend.

Habt ihr euch über Sacred Flame auch so oft geärgert wie wir oder schätzt ihr den Zauber?