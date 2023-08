Baldur's Gate 3: Welches Volk soll ich wählen? Wir helfen euch bei der Entscheidung

Rollenspiel-Fans kennen das Problem: Vor dem eigentlichen Spielstart verbringen viele von euch Stunden im Charaktereditor. Die Wahl der richtigen Statur und Haare frisst halt gerne mal viel Zeit. Wenn ihr dann auch noch eine Klasse und ein Volk mit jeweils besonderen Eigenschaften auswählen müsst, wird das Erstellen des Charakters zur Langzeitbeschäftigung.

Vor allem in Baldur's Gate 3 mangelt es nicht an Optionen. Insgesamt gibt es 11 spielbare Völker mit jeweils mehreren Unterkategorien. Alles zusammengerechnet sind wir bei 28 Subvölkern und müssen uns zwischen Mondelf, Asimaar-Tiefling oder Goldzweg entscheiden. Wir haben bereits eine Auflistung aller Völker und was das Spiel euch nicht über sie erzählt für euch heruntergeschrieben.

Das hilft euch aber nur bedingt bei der Entscheidung. Um euch aus dieser Misere zu helfen, haben wir euch einen kleinen Persönlichkeitstest erstellt, der euch bei der Entscheidung helfen soll:

Nehmt die Fragen nicht allzu ernst. Denn im Gegensatz zu den Klassen, bei deren Entscheidung wir euch auch gern per Quiz helfen, spielt die Wahl des Volkes eine weniger entscheidende Rolle für euren Charakter.

Denn entgegen der Pen & Paper-Vorlage kann jedes Volk jeden Bonus genießen und es gibt keine Attributs-Vorteile anhand des gewählten Volkes. Das kann Vor- aber auch Nachteile haben, wie Benedict auf MeinMMO erklärt.

Seht es also mehr als rollenspielerische Entscheidung an. Wollt ihr als charismatischer Tiefling eure Mitmenschen betören oder als Halbling durch die Lande streifen und das Leben so genießen, wie es von eurer Gottheit des Glücks und der Freiheit Desna gewollt ist.

Für den Moment interessiert uns aber natürlich sehr, wie ihr unser kleines Quiz zum Thema Völker fandet und ob es euch bei der Entscheidung geholfen habt. Schreibt uns dazu gern in die Kommentare, ob ihr tatsächlich das vorgeschlagene Volk spielen werdet und welche Klasse ihr dazu wählt. Wir freuen uns auf eure Antworten!