Batgirl - Warner hat eine neue Autorin für die Comic-Verfilmung gefunden

DC Comic-Fans können aufatmen: Das Filmstudio Warner Bros. hält weiterhin an den Plänen für eine Batgirl Solo-Film fest. Ursprünglich sollte Avengers-Regisseur Joss Whedon das erste Kinoabenteuer der beliebten Superheldin in Szene setzen.

Doch dann kündigte der Filmemacher seinen Ausstieg aus der Produktion an. Als Grund gibt Whedon (Justice League) an, dass er nach einem Jahr Entwicklung keine gute Story für den Film habe. Schließlich wollte er neben der Regie auch selbst das Drehbuch schreiben.

Batgirl-Film: Neue Autorin gefunden - Regie noch offen

Diese Aufgabe übernimmt nun die neue Drehbuchautorin Christina Hodson, bekannt für die Thriller »Shut In« und »Unforgettable«. Zuletzt schrieb sie die Vorlage für den Bumblebee-Film als Spin-off der Transformers-Filmreihe, der Ende des Jahres in die Kinos kommt.

Und während nun Hodson laut Hollywood Reporter ein völlig neues Drehbuch zum Batgirl Solo-Film schreiben wird, geht für das Filmstudio die Suche nach einem neuen Regisseur weiter. Wer in die Rolle der Superheldin schlüpfen soll, steht auch noch aus.

Batgirl in den Comics, Filmen und Serien

In den DC Comics hatte die beliebte Superheldin ihren ersten Auftritt in einem Batman Comic aus den 1960er Jahren. Erst Jahre später erhielt sie ihre eigene Comic-Reihe. Ähnlich wie Batman begibt sich die Superheldin auf Verbrecherjagd in Gotham City und kommt dabei auch des öfteren dem dunklen Ritter in die Quere. Auch wenn in den Vorlagen die unterschiedlichsten Charaktere unter dem Fledermauskostüm verbergen, stellt die wohl bekannteste Figur von Batgirl Barbara Gordon dar, Tochter des Commissioner Gordon und Polizei-Chef von Gotham City.

Zwar gibt es noch keine konkreten Details über die Handlung des Films, jedoch darf man davon ausgehen, dass Barbara Gordon auch im Batgirl-Film die Superheldin verkörpern wird.

Die bisher einzige Batgirl-Darstellerin in einem Kinofilm ist Alicia Silverstone aus "Batman & Robin" (1997), an der Seite von George Clooney als Batman. Häufiger konnte man die Superheldin in diversen animierten Filmen und -Serien erleben, sowie in zahlreichen Videospielen wie etwa in Batman: Arkham Knight.