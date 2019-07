Mitte Juni erschien das von Valve entwickelte Strategiespiel Dota Underlords, das von der Auto-Chess-Mod für Dota 2 inspiriert wurde. Wie Dota 2 ist das Standalone-Spiel kostenlos, befindet sich derzeit aber noch im Early Access. Anstelle eines Festpreises wird sich Underlords ebenfalls wie Dota 2 mithilfe eines Battle Pass finanzieren. Der erste sogenannte Schlachtenpass soll sogar schon nächste Woche erscheinen.

Das gab Valve in einem ihrer wöchentlichen Updates bekannt, in dem auch ein paar Änderungen an dem Spiel in Aussicht gestellt wurden, die der Patch am Donnerstag für Underlords im Gepäck hat. Bei dem Battle Pass wird es sich jedoch noch um keinen vollwertigen Season Pass handeln, sondern um einen sogenannten Proto-Battle-Pass.

Preis & Inhalt sind unbekannt

Valve möchte damit das Konzept testen und bittet auch um Feedback von der Community. Es ist daher noch nicht bekannt, wie viel dieser Beta-Pass kosten wird. Die Battle Passes für Dota 2 fingen in der Regel bei rund 10 Euro an. Voraussichtlich wird der vorläufige Battle Pass für Underlords aufgrund des Early-Access-Status aber weniger kosten.

Über den Inhalt des Schlachtenpasses verlor Valve in der Meldung ebenfalls kein Wort. Dafür findet sich auf der offiziellen Website schon ein Hinweis auf mögliche Features. Dort wird der Pass wenig überraschend mit Fortschritten, kosmetischen Gegenständen und angepassten Feldern beworben.

Dota Underlords - Screenshots ansehen

Änderungen am Donnerstag

Zu den Änderungen des neuen Underlords-Patches am 4. Juli äußerte sich Valve dagegen etwas offener. In dem Update auf Steam gab der Entwickler schon jetzt einen Einblick auf Neuerungen, die uns erwarten:

Die Warlock-Allianz wird überarbeitet.

Die Warlock-Einheiten werden optimiert.

Die Shaman-Allianz wird überarbeitet.

Die Shaman-Einheiten werden optimiert.

Es gibt drei neue Items.

Die Allianz-Items werden optimiert und ihre Funktion angepasst.

Sieg- und Niederlagen-Serien werden justiert.

Größere Scoreboards

Einige experimentelle Features

Welche Teams und Allianzen derzeit das Spiel dominieren, verraten wir euch in unserem Team-Guide. Wer allerdings noch gar nicht mit dem Spielen angefangen hat, dem legen wir unsere Einsteigertipps zu Dota Underlords ans Herz.