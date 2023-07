Der neue Battlefield-Rivale auf Steam hat nach seinem gigantischen Starterfolg noch Großes vor

Wie Battlebit in Zukunft weitermachen will, verraten jetzt die Entwickler.

Battlebit Remastered füllt bei Steam die Herzenslücke, die Battlefield 2042 bei vielen Fans hinterlassen hat. Mit seiner spartanischen Low-Poly-Optik macht es visuell zwar nicht viel her, begeistert aber Zehntausende mit 254-Spieler-Partien und zerstörbaren Maps.

In einer Fragerunde (AMA) auf Reddit äußerte sich einer der drei Entwickler hinter Battlebit nun, wie es in Zukunft mit dem Spiel weitergehen soll. Wir fassen das Wichtigste zusammen.

Das steht in Zukunft noch an

Die Early-Access-Version von Battlebit Remastered erschien am 15. Juni 2023 bei Steam, erreicht 90 Prozent positive Spieler-Wertungen und konnte zu Höchstzeiten fast 90.000 gleichzeitig aktive Nutzer vorweisen.

Dieser riesige Erfolg soll in Zukunft weitergehen. Aber ohne größere Grafikverbesserungen, das erklärten die Entwickler klipp und klar. Zwar wolle man ein paar Verschönerungen vornehmen, viel mehr solltet ihr aber nicht erwarten.

Wie Battlebit aussieht, seht ihr im Testvideo:

12:06 BattleBit Remastered - Test-Video zum Early-Access-Hit

Dafür sollen neue Spielmodi kommen: Konkret sind ein kompetitiver Modus und ein Hardcore-Modus geplant. Besonders am kompetitiven Modus zeigten Fans großes Interesse. Die Spielerzahlen von 254 pro Partie sind übrigens die Obergrenze, die durch die Server-Infrastruktur gehandhabt werden kann.

Bessere Progression: Die Entwickler wollen den Spielfortschritt überarbeiten und neue Waffen hinzufügen, um Spielerinnen und Spielern mehr Motivation zu bieten.

Besserer Schutz: Des Weiteren arbeiten die Entwickler mit Faceit zusammen, um ein neues Anticheat-System zu integrieren. Faceit steht allerdings in der Kritik, weil es teilweise harmlose Programme verbietet. Deshalb sei es wichtig, dass vorher all die schmerzhaften Dinge entfernt würden, um es so einfach wie Easy Anti Cheat zu machen.

Das AMA auf Reddit enthält noch weitere spannende Details zu Battlebit. Zum Beispiel wurden die Entwickler offenbar vom Erfolg kalt erwischt. Auf die Frage, ob sie damit gerechnet hätten, schrieb der Macher: Ganz und gar nicht, das ist einfach wild. Ich glaube nicht, dass irgendjemand von uns realisiert hat, was wir jetzt eigentlich getan haben .

Oben lest ihr unsere aktuellsten Artikel zum Thema Battlebit Remastered. Jüngst mussten sich die Entwickler gegen massive Hackerangriffe zur Wehr setzen, was für ein kleines Team besonders problematisch sein kann.

